Giáo sĩ Israel bị sát hại ở UAE

Giáo sĩ Israel bị sát hại tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, khiến Tel Aviv và Mỹ lên án đây là "tội ác khủng khiếp" nhằm vào người Do Thái.

Văn phòng Thủ tướng Israel và Bộ Ngoại giao nước này cho biết thi thể giáo sĩ Do thái Tzvi Kogan, 28 tuổi, được lực lượng an ninh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phát hiện tại thành phố Al Ain, giáp biên giới với Oman, hôm 24/11. Nạn nhân mang quốc tịch Israel - Moldova. sinh sống và làm việc tại UAE với tư cách đại diện của phong trào Chabad Hasidic, một nhóm Do Thái giáo chính thống cực đoan.

Kogan xuất hiện lần cuối tại một siêu thị ở Dubai. Phong trào Chabad Hasidic nói rằng giáo sĩ này bị "những kẻ khủng bố sát hại sau khi bị bắt cóc ngày 21/11".

Giáo sĩ Tzvi Kogan. Ảnh: X/Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây "là vụ tấn công khủng bố bài Do Thái đáng ghê tởm" và Tel Aviv "sẽ làm mọi cách có thể" để bắt những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng cho rằng đây là "cuộc tấn công bài Do Thái đê hèn", cho thấy "sự tàn bạo từ kẻ thù của người Do Thái".

"Sự việc sẽ không cản trở chúng tôi tiếp tục phát triển các cộng đồng Do Thái thịnh vượng ở UAE hay bất cứ nơi nào", ông Herzog cho hay.

Nhà Trắng lên án vụ giết Kogan là "tội ác khủng khiếp", đồng thời kêu gọi đưa những người phải chịu trách nhiệm ra pháp lý. "Đây là cuộc tấn công nhằm vào UAE cũng như sự phản đối của UAE đối với chủ nghĩa cực đoan bạo lực", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Sean Savett cho hay.

UAE cho biết ba nghi phạm đã bị bắt, song chưa công bố thông tin cụ thể. Bộ Nội vụ UAE khẳng định mọi quyền hạn pháp lý sẽ được sử dụng "để phản ứng quyết liệt và không khoan nhượng đối với bất kỳ hành động hoặc nỗ lực nào đe dọa ổn định xã hội".

Theo một quan chức Israel giấu tên, thi thể Kogan có thể được hồi hương vào 25/11. Phong trào Chabad-Lubavitch cũng nói giáo sĩ này sẽ "được an táng tại Israel".

UAE bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020. Quốc gia Vùng Vịnh, với dân số chủ yếu là người nước ngoài, đã mở trung tâm liên tôn giáo vào năm ngoái tại Abu Dhabi, bao gồm một nhà thờ Hồi giáo, một nhà thờ Thiên chúa giáo và một giáo đường Do Thái.

Không có số liệu chính thức về số lượng người Do Thái ở UAE, nhưng quan chức Israel cho biết có khoảng 2.000 công dân nước này đang ở UAE và cộng đồng người Do Thái có thể gấp đôi con số đó.

Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Trung Đông. Israel đã phát cảnh báo mới, yêu cầu công dân tránh mọi chuyến đi không cần thiết tới UAE và khuyên những công dân đang ở quốc gia Vùng Vịnh này thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)