Giáo phái đa thê của 'nhà tiên tri' có 78 vợ

MỹWarren Jeffs, thủ lĩnh của giáo phái đa thê FLDS, nắm quyền chỉ định hôn nhân cho những cô gái vị thành niên với các tín đồ, đồng thời cưới nhiều bé chỉ 12-13 tuổi.

Warren Jeffs sinh năm 1955, lớn lên trong cộng đồng Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS), giáo phái đa thê có trụ sở tại Utah và Arizona. Giáo phái này là một nhánh của Giáo hội Mormon, nhưng không được giáo hội chính thống công nhận do tiếp nối chế độ đa thê hoặc hôn nhân đa thê đã bị từ bỏ vào những năm 1890.

Tục đa thê đã có từ nhiều thế hệ trong gia đình Jeffs. Bố Warren, ông Rulon, có ít nhất 20 vợ và hàng chục con. Warren sống sót sau khi bị sinh non hơn hai tháng nên được coi là "đứa con vàng".

Một trong số những niềm tin cốt lõi của cộng đồng FLDS là người đàn ông càng có nhiều vợ thì càng gần sự cứu rỗi. "Bạn không thể lên thiên đường và trở thành một vị thần nếu không có nhiều hơn một người vợ", Warren nói với các tín đồ.

Ông Rulon Jeffs ngồi cùng các thành viên trẻ của giáo phái FLDS. Ảnh: Charlene Jeffs

Warren lớn lên ở ngoại ô Salt Lake City, Utah, được bố bổ nhiệm làm hiệu trưởng của Alta Academy, trường tư thục dành cho trẻ em FLDS, từ khi 18 tuổi và có hơn 20 năm giữ vai trò này. Ông ta được biết đến là người rất nghiêm khắc với các quy tắc và kỷ luật. Ngoài công việc, Warren cũng tích cực tham gia hoạt động nhà thờ.

Trong cộng đồng FLDS, nhân vật quan trọng nhất là nhà tiên tri, các thành viên tin rằng Chúa giao tiếp trực tiếp thông qua tiên tri.

Khi Rulon trở thành nhà tiên tri mới kiêm chủ tịch của FLDS vào năm 1986, ông ta đã thay đổi cấu trúc nhà thờ FLDS, bãi bỏ hội đồng nhà thờ để làm lãnh đạo duy nhất. Vào cuối những năm 1990, sức khỏe của Rulon bắt đầu suy yếu, Warren tự đặt mình là người kế nhiệm, tiếp quản vị trí người phát ngôn của bố sau khi Rulon bị đột quỵ nghiêm trọng.

Một trong những thông điệp mà Rulon và Warren giới thiệu với những tín đồ trẻ tuổi của họ là "luôn ngọt ngào". Hiểu theo nghĩa rộng, đó là một chỉ thị phải luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng đối với những nạn nhân bị lạm dụng, nó có thể là một thông điệp đen tối hơn: nếu họ giữ khuôn mặt tươi cười, họ sẽ không gặp rắc rối với những kẻ lạm dụng.

Briell Decker, người vợ thứ 65 của Warren, chia sẻ rằng "luôn ngọt ngào" có nghĩa là bạn không được phép có bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ sự ngọt ngào. Phụ nữ được dặn phải kìm nén cảm xúc và tình cảm, vâng lời chồng và trên hết là vâng lời Warren - nhà tiên tri toàn năng.

Rulon đã khắc câu "luôn ngọt ngào" lên đế giày. Khi Rulon qua đời ở tuổi 92 vào tháng 9/2002, Warren nắm quyền lãnh đạo FLDS. Trở thành nhà tiên tri mới, ông ta có thể kiểm soát tài sản của giáo phái cũng như những tín đồ, thao túng họ bằng lời dự báo ngày tận thế sắp đến. Warren là người duy nhất có quyền chỉ định hôn nhân cho thành viên giáo phái, cũng có quyền kỷ luật các thành viên nam bằng cách "chỉ định lại vợ, con và nhà của họ cho một người đàn ông khác".

Đầu tháng 10/2002, Warren bí mật kết hôn với những người vợ góa của bố, trong khi trước đó nói với các thành viên cấp cao của FLDS rằng "đừng động đến vợ của cha tôi". Ông ta cũng bắt đầu đi giày khắc câu "luôn ngọt ngào".

Short Creek ngày nay là một cộng đồng nhỏ ở biên giới Utah-Arizona gần Công viên Quốc gia Zion. Ảnh: ABC

Cuộc chạy trốn của 'nhà tiên tri'

Thách thức đầu tiên với quyền lực của Warren xuất hiện vào năm 2003, khi Rodney Holm, một cảnh sát trong cộng đồng giáo phái ở Short Creek, bị kết tội đa thê và quan hệ tình dục trái pháp luật với trẻ vị thành niên. Nạn nhân là người vợ thứ ba, kết hôn với Rodney khi 16 tuổi.

Ngay sau khi Rodney bị kết án một năm tù, Warren chạy trốn, như thể đã dự đoán được rằng nếu chính quyền có thể truy tố một cảnh sát đa thê vì cuộc hôn nhân do ông ta sắp đặt, thì việc họ truy tố ông ta chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trốn khỏi Short Creek, Warren ẩn náu tại nhiều thành phố khác nhau trên khắp nước Mỹ. Trong thời gian này, ông ta xây dựng Trang trại Yearning for Zion (YFZ) cho một cộng đồng FLDS mới ở phía tây Texas, chuyển những tín đồ được chính ông ta chọn lọc đến Zion, hay "thiên đường trên trái đất".

Tại đây, ông ta tỏ ra tàn nhẫn và thích kiểm soát, đã trục xuất 21 người đàn ông cấp cao trong cộng đồng vào năm 2004 vì không vâng lời, nói rằng sẽ chỉ định lại vợ của họ và tiếp quản tài sản của họ. Ngay cả đối với những người trung thành, Warren cũng cai trị gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ, như mặc quần áo gì, kết hôn với ai, trẻ em được chơi đồ chơi nào. Ông ta không cho xem tivi và dùng Internet.

Trong khi Warren tự xưng là nhà lãnh đạo thần thánh của FLDS, các cựu thành viên mô tả rằng ông ta ưa thích thực hiện các hành vi tình dục hỗn loạn, bao gồm việc ép vợ quan hệ tập thể.

Những người đàn ông bị Warren khai trừ vào năm 2004 đệ đơn kiện dân sự chống lại ông ta vào cuối năm đó. Cháu trai họ của Warren là Brent Jeffs cũng đưa ông ta ra tòa. Brent tuyên bố bị Warren xâm hại tình dục khi còn nhỏ. Khi các cáo buộc hình sự tăng dần, Warren biến mất.

Năm 2005, chính quyền bang Arizona truy tố Warren về tội danh có hành vi tình dục với trẻ vị thành niên. Sau đó, ông ta phải đối mặt với hai tội danh đồng phạm hiếp dâm vào năm 2006 tại Utah vì đã sắp xếp cuộc hôn nhân giữa một thiếu nữ 14 tuổi với anh họ 19 tuổi của cô.

Lực lượng thực thi pháp luật không biết chính xác Warren ở đâu trong thời gian này, nhưng suy đoán ông ta trốn tại nhiều trang trại FLDS để tránh bị truy tố. Warren được đưa vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào tháng 5/2006. Ba tháng sau, ông ta bị bắt ở phía bắc Las Vegas, với vài chiếc điện thoại di động, hơn 50.000 USD tiền mặt, vài bộ tóc giả và kính râm trong xe.

Warren Jeffs bên 17 trong số 78 vợ. Ảnh: Rachel Blackmore

Kho bằng chứng

Năm 2007, Warren bị xét xử và kết án 10 năm tù tại Utah với tội danh đồng lõa hiếp dâm. Bản án sau đó đã bị lật ngược khi kháng cáo vào năm 2010. Tuy nhiên, ông ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn ở Texas bắt nguồn từ cuộc đột kích vào Trang trại YFZ năm 2008.

Cuộc đột kích cung cấp cho nhà chức trách một "kho bằng chứng" chống lại Warren và một số thành viên khác của FLDS liên quan đến cuộc hôn nhân của họ với các cô gái vị thành niên.

Warren ra tòa vào năm 2011 vì hai "cuộc hôn nhân từ thiên đường" - một với bé gái 12 tuổi và một với thiếu nữ 15 tuổi. Cả hai đều vi phạm luật pháp Texas. Thiếu nữ 15 tuổi đang mang thai con của Warren khi cảnh sát đột kích Trang trại YFZ.

Một số bằng chứng quan trọng giúp kết tội Warren đến từ chính ông ta. Warren có thói quen yêu cầu vợ ghi lại mọi hoạt động. Ông ta cũng viết nhật ký và ghi âm. Một băng ghi âm về vụ tấn công bé gái 12 tuổi đã được phát trong phiên tòa, và các trích đoạn từ nhật ký của ông ta được đọc to, trong đó có đoạn: "Nếu thế giới biết những gì tôi đang làm, họ sẽ treo cổ tôi trên cái cây cao nhất".

Thời điểm hành vi lạm dụng của giáo phái bị phơi bày, Warren đã có 78 người vợ, một phần ba trong số đó chỉ mới 12-13 tuổi.

Tự bào chữa cho mình trên tòa, Warren chỉ đọc lan man từ Sách Mormon, dành hầu hết nửa giờ được phân bổ cho phần lập luận cuối cùng để đứng trước bồi thẩm đoàn trong im lặng.

Tháng 8/2011, Warren bị kết tội về hai tội danh tấn công tình dục và bị kết án tù chung thân. Khi thụ án tại nhà tù Powledge, Texas, ông ta tuyệt thực và cố tự tử. Dù vậy, Warren vẫn kiểm soát FLDS và một nhóm tín đồ tuy ít ỏi nhưng ngoan đạo của giáo phái từ sau song sắt.

Năm 2015, hai con của Warren, con gái Becky và con trai Roy, cáo buộc bố xâm hại khi còn nhỏ. "Ông ấy nhận ra mình có quá nhiều quyền lực, và ông ấy đã đi sai hướng", Becky nói về bố.

Rachel Jeffs, một trong những con gái lớn của Warren, cho biết từng lén đọc một đoạn nhật ký của bố: "Ông ấy viết 'Chúa muốn tôi lấy những người vợ này khi họ còn trẻ để dạy dỗ, huấn luyện và hướng dẫn họ vượt qua những rắc rối quanh con trai'. Tôi sẽ là rắc rối duy nhất của họ".

Nhiều con của Warren đã không còn là thành viên của FLDS.

Vụ án của Warren Jeffs và giáo phái FLDS được tái hiện trong nhiều bộ phim tài liệu: Colorado City and the Underground Railroad (2005), Damned to Heaven (2008), Sons of Perdition (2010), Outlaw Prophet: Warren Jeffs (2014), Prophet's Prey (2015), Warren Jeffs: Prophet of Evil (2018), Truth and Lies: The Doomsday Prophet (2024).

Tuệ Anh (Theo Biography, AETV, ABC)