Giáo hoàng sắp lần đầu công du nước ngoài

Giáo hoàng Leo XIV sẽ lần lượt thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Vatican hôm nay thông báo Giáo hoàng Leo XIV sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27-30/11 trước khi đến Lebanon ngày 30/11-2/12, nơi ông dự kiến phát biểu về hoàn cảnh khó khăn của tín đồ Cơ đốc giáo ở Trung Đông và kêu gọi hòa bình cho khu vực.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông dự kiến gặp Thượng phụ Bartholomew, lãnh đạo tinh thần của khoảng 260 triệu thành viên Chính thống giáo trên thế giới, nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Đại kết Nicea.

Theo linh mục John Chryssavgis, cố vấn của Thượng phụ Bartholomew, việc Giáo hoàng Leo XIV tới thăm Thượng phụ Bartholomew trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức "mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc".

"Giáo hoàng Leo XIV chắc chắn muốn thể hiện và khẳng định bản sắc Cơ đốc giáo của mình trong một thế giới có nhiều tín ngưỡng khác nhau, nơi mọi người được kêu gọi chung sống và thấu hiểu lẫn nhau bất kể tôn giáo hay chủng tộc", ông nói.

Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican hôm 5/10. Ảnh: AP

Các chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức thường phản ánh những chủ đề mà Giáo hoàng muốn tập trung trong nhiệm kỳ của mình. Ông nhiều tháng qua vốn được dự đoán sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ, còn việc ghé thăm thêm Lebanon mới chỉ được thảo luận trong vài tuần gần đây.

Giới chức Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV muốn kêu gọi hòa bình và tưởng niệm vụ nổ hóa chất ở bến cảng tại thủ đô Beirut hồi năm 2020. Sự việc khi đó đã khiến 200 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ USD cho Lebanon.

Giáo hoàng Leo XIV, 70 tuổi, được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã ngày 8/5. Ông là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ.

Trước đây, ông dành phần lớn thời gian sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông là giám mục giáo phận Chiclayo, tây bắc Peru, giai đoạn 2015-2023. Ngoài quốc tịch Mỹ, ông còn có quốc tịch Peru sau khi nhập tịch vào năm 2015.

Phạm Giang (Theo Reuters)