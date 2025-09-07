Giáo hoàng phong thánh cho thần đồng máy tính Italy

Giáo hoàng Leo XIV phong thánh cho Carlo Acutis, thần đồng máy tính Italy qua đời ở tuổi 15 và đã hai lần được công nhận phép lạ.

Khoảng 80.000 người, trong đó có nhiều cặp vợ chồng với con nhỏ, hôm nay tham dự thánh lễ ngoài trời tại Quảng trường St. Peter ở trung tâm Vatican. Tòa thánh Vatican cho biết 36 hồng y, 270 giám mục và hàng trăm linh mục đã đăng ký cử hành thánh lễ với Giáo hoàng Leo XIV.

Trong buổi lễ, Giáo hoàng Leo XIV đã phong thánh cho Carlo Acutis, thiếu niên qua đời năm 2006, và Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925 ở tuổi 24. Giáo hoàng ca ngợi hai người "đã tạo nên những kiệt tác trong cuộc đời bằng cách dâng hiến cho Chúa".

"Rủi ro lớn nhất là lãng phí cuộc đời ngoài kế hoạch của Chúa. Các vị thánh mới là lời kêu gọi chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đừng lãng phí cuộc đời mình, mà hãy hướng lên cao và biến nó thành những kiệt tác", Giáo hoàng nói trong bài giảng.

Giáo hoàng Leo XIV tại thánh lễ ngoài trời tại Quảng trường St. Peter ngày 7/9. Ảnh: AFP

Buổi lễ phong thánh dự kiến diễn ra đầu năm nay, song bị hoãn lại do Giáo hoàng Francis qua đời vào tháng 4. Khi còn sống, Giáo hoàng Francis đã thúc đẩy việc phong thánh cho Acutis, ông tin rằng Giáo hội cần một người như cậu để thu hút tín đồ trẻ và giải quyết những vấn đề trong thời đại kỹ thuật số.

Acutis là thần đồng máy tính gốc Italy sinh ra ở London năm 1991. Bà Antonia Salzano, mẹ của Acutis, cho hay con mình từ khi còn nhỏ đã xin bố mẹ thăm các nhà thờ ở Milan, quyên góp tiền tiêu vặt cho người nghèo trong thành phố.

Khi đi học, Acutis cũng giúp đỡ bạn học khuyết tật, bị bắt nạt hay có cha mẹ sắp ly hôn, đồng thời bắt đầu các hoạt động từ thiện. Cậu tự học viết mã lập trình từ thời tiểu học, tạo ra các websites cho các tổ chức Công giáo và một trang ghi lại những phép lạ trên thế giới. Acutis qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu.

Giáo hội đã phong chân phước cho Acutis năm 2020, sau khi công nhận phép lạ thứ nhất. Vatican khi đó tuyên bố Acutis "đã can thiệp từ thiên đường để cứu mạng một bé trai Brazil mắc bệnh hiếm" năm 2013, sau lời cầu nguyện của một linh mục.

Trong phép lạ thứ hai, Bộ Phong thánh của Vatican tiến hành điều tra và xác nhận Acutis đã "can thiệp từ trên thiên đường" để giúp Valeria Valverde, phụ nữ gặp tai nạn giao thông ở Florence, Italy năm 2022, hồi phục một cách kỳ diệu.

Mộ Carlo Acutis ở thị trấn Assisi, miền trung Italy. Ảnh: Camino Catolico

Pier Giorgio Frassati, người còn lại được phong thánh ngày 7/9, sinh năm 1901 trong một gia đình danh giá tại Turin, tây bắc Italy. Ông Frassati được biết đến với lòng tận tụy phục vụ người nghèo, tham gia các hoạt động từ thiện và truyền bá đức tin cho bạn bè.

Theo Công giáo, các tín đồ có thể cầu nguyện cho những người đã qua đời mà họ tin là đang ở trên thiên đường, để mong cầu người đó thay mặt họ nói chuyện với Chúa, như cầu xin cho người thân khỏi bệnh. Nếu người bệnh hồi phục bất ngờ, ngoài khả năng giải thích của khoa học, Vatican có thể coi đó là một phép lạ.

Phong thánh là quá trình lâu dài, được tiến hành theo những quy định nghiêm ngặt của Giáo hội Công giáo. Ứng viên phải được công nhận về phép lạ thứ nhất trước khi được tuyên phong chân phước. Ứng viên sẽ đủ điều kiện được phong thánh khi được chứng nhận phép lạ thứ hai sau lễ tuyên phong chân phước.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)