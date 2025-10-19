Giáo hoàng phong thánh cho 7 người

Giáo hoàng Leo XIV phong thánh cho 7 người, trong đó có ba nữ tu, nhân dịp Giáo hội mừng Ngày Truyền giáo Thế giới.

"Hôm nay, chúng ta được chứng kiến 7 chứng nhân đức tin, những vị thánh mới. Họ là những người đã giữ ngọn đèn đức tin luôn bừng sáng", Giáo hoàng Leo XIV nói trước khoảng 50.000 người có mặt tại thánh lễ ở Quảng trường St. Peter, trung tâm Vatican, hôm nay.

7 người được phong thánh gồm Bartolo Longo, Ignatius Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Jose Gregorio Hernandez, Maria Troncatti, María del Carmen Rendiles Martinez và Vincenza Maria Poloni. Chân dung họ được treo trên các khung cửa sổ nhìn ra Quảng trường St. Peter.

Hồng y Marcello Semeraro, đứng đầu Bộ Phong thánh của Vatican, đọc tiểu sử của từng vị thánh trước tiếng vỗ tay vang dội từ đám đông.

Giáo hoàng Leo XIV trong lễ phong thánh cho 7 người ở Quảng trường St. Peter, Vatican ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Trong số các vị thánh mới, Bartolo Longo (1841-1926), người Italy, có tiểu sử khá đặc biệt. Ông sinh ra trong một gia đình Công giáo, nhưng rời bỏ đức tin trong thời gian học đại học. Longo tham gia các cuộc biểu tình chống Giáo hoàng, rồi trở thành người vô thần và thậm chí dấn thân vào tà giáo Satan.

Longo sau đó trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc, từ bỏ quá khứ và trở về với Công giáo. Ông dành phần đời còn lại để cổ vũ việc lần chuỗi Mân côi. Ông đến sống tại Pompeii, một thị trấn nghèo khó, và dần biến nơi đây thành trung tâm sùng kính Đức Mẹ, sáng lập Đền Thánh Đức Mẹ Mân côi Pompeii.

Ignatius Choukrallah Maloyan (1869-1915) là Tổng giám mục Công giáo Armenia của thành Mardin thuộc Đế quốc Ottoman, bị hành quyết trong cuộc diệt chủng người Armenia vì từ chối cải sang Hồi giáo. Ông được Giáo hoàng John Paul II phong chân phước năm 2001.

Peter To Rot (1912-1945) là vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea. Khi Nhật Bản chiếm đóng quốc đảo, linh mục tại làng của To Rot bị bắt đến trại lao động. To Rot sau đó âm thầm dạy giáo lý và bảo vệ hôn nhân Công giáo. Ông bị bắt năm 1944 và bị giết bằng thuốc độc năm 1945, được coi là tử vì đạo. Giáo hoàng John Paul II phong chân phước cho To Rot năm 1995.

Từ trái sang: Bartolo Longo, Ignatius Choukrallah Maloyan và Peter To Rot. Ảnh: Catholic News Agency

Venezuela có hai người được phong thánh dịp này là ông Jose Gregorio Hernandez và bà Maria Carmen Elena Rendiles Martinez.

Hernandez (1864-1919) là bác sĩ, nhà khoa học được coi là "thầy thuốc của người nghèo". Ông gặp tai nạn khi đang đi lấy thuốc cho một cụ bà và qua đời tại bệnh viện. Giáo hoàng Francis phong chân phước cho ông năm 2021.

Martinez (1903-1977) sinh ra tại Caracas và không có tay trái, suốt đời phải dùng tay giả. Bà đã vượt qua nghịch cảnh để sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Jesus trước khi qua đời. Bà được Giáo hoàng Francis phong chân phước năm 2018 và trở thành nữ thánh đầu tiên của Venezuela.

Các nữ tu Italy được phong thánh gồm Vincenza Maria Poloni (1802-1855), người sáng lập Viện Nữ tử Bác ái Verona chuyên chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện, và Maria Troncatti (1883-1969) thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ. Trong những năm 1920, bà Troncatti sang Ecuador phục vụ cộng đồng bản địa.

Từ trái sang: Jose Gregorio Hernandez, Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, Vincenza Maria Poloni và Maria Troncatti. Ảnh: Catholic News Agency

Phong thánh là quá trình lâu dài, được tiến hành theo những quy định nghiêm ngặt của Giáo hội Công giáo. Ứng viên phải được công nhận về phép lạ thứ nhất trước khi được tuyên phong chân phước. Ứng viên sẽ đủ điều kiện được phong thánh khi được chứng nhận phép lạ thứ hai sau lễ tuyên phong chân phước.

Đây là lần thứ hai Giáo hoàng Leo XIV chủ trì lễ phong thánh kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5. Giáo hoàng Leo XIV ngày 7/9 đã phong thánh cho hai người là Carlo Acutis, thiếu niên qua đời năm 2006, và Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925.

Như Tâm (Theo AFP, Catholic News Agency)