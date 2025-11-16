Giáo hoàng Leo XIV trả hơn 60 cổ vật cho người bản địa Canada

62 cổ vật liên quan đến các cộng đồng bản địa Canada được Giáo hoàng Leo XIV hoàn trả sau hơn một thế kỷ nằm tại Vatican.

Giáo hoàng Leo XIV trao lại 62 cổ vật cho cộng đồng bản địa Canada trong buổi tiếp đại diện Hội đồng Giám mục Công giáo Canada (CCCB) tại Vatican ngày 15/11. "Ngài mong hành động này là dấu hiệu cụ thể của đối thoại, tôn trọng và tình huynh đệ", thông cáo của Vatican có đoạn.

Các cổ vật nằm trong bộ sưu tập dân tộc học của Bảo tàng Vatican, được các nhà truyền giáo gửi từ Canada về Rome trong giai đoạn 1923-1925 để phục vụ Triển lãm Truyền giáo năm 1925.

Giáo hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện ngày 12/11 tại Vatican. Ảnh: AFP

CCCB cho biết sẽ chuyển giao cổ vật cho các tổ chức bản địa quốc gia, từ đó trao lại cho cộng đồng bảo quản, tôn vinh và phục dựng giá trị văn hóa.

Năm 2022, nhân chuyến "hành hương sám hối" đến Canada của Giáo hoàng Francis, đại diện các cộng đồng bản địa đã đề nghị Vatican hoàn trả những cổ vật mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần đối với họ.

Giáo hoàng Francis khi đó cũng đưa ra lời xin lỗi mang tính lịch sử về những hành động ngược đãi kéo dài nhiều thập kỷ trong các trường nội trú dành cho người bản địa ở Canada do Giáo hội điều hành, gọi đây là "tội ác mang tính diệt chủng".

Thanh Danh (Theo AFP)