Giáo hoàng Leo XIV chủ trì thánh lễ Giáng sinh với sự tham dự của hàng nghìn tín hữu, trong sự kiện có những nghi thức mang tính biểu tượng.

Trong thánh lễ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngày 24/12, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng Giáng sinh là ngày lễ của "đức tin, bác ái và hy vọng", đồng thời chỉ trích "nền kinh tế méo mó khiến chúng ta đối xử với đồng loại như hàng hóa".

Thánh lễ có sự tham dự của các chức sắc cấp cao trong Giáo hội, nhà ngoại giao và khoảng 6.000 tín hữu. Trong bài giảng, Giáo hoàng Leo XIV tập trung hoàn toàn vào nội dung tôn giáo, không đề cập trực tiếp các vấn đề thời sự.

Giáo hoàng Leo XIV lần đầu chủ trì thánh lễ Giáng sinh Giáo hoàng Leo XIV chủ trì thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter ở Vatican ngày 24/12. Video: AFP

Thánh lễ kỷ niệm Chúa Jesus chào đời là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Buổi lễ kết hợp âm nhạc truyền thống với các nghi thức mang tính biểu tượng như đặt tượng Chúa Hài đồng vào máng cỏ.

Trước khi chủ trì thánh lễ, Giáo hoàng phát biểu trước Vương cung Thánh đường Thánh Peter để gửi lời chúc Giáng sinh và cảm ơn những người không quản mưa gió đến theo dõi sự kiện qua màn hình ngoài trời. "Vương cung Thánh đường Thánh Peter rất lớn, nhưng đáng tiếc vẫn không đủ chỗ để đón tiếp tất cả anh chị em đạo hữu", ông nói với đám đông.

Giáo hoàng Leo XIV lựa chọn phong cách kín đáo và ôn hòa hơn so với người tiền nhiệm. Ông cũng quyết định cử hành thánh lễ muộn hơn so với thời Giáo hoàng Francis.

Một thay đổi nữa là Giáo hoàng sẽ cử hành thánh lễ khác vào ngày Giáng sinh 25/12, khôi phục truyền thống từ thời Giáo hoàng John Paul II. Sau đó, ông sẽ ban phước lành "Urbi et Orbi" từ ban công Vương cung Thánh đường, dịp mà các Giáo hoàng thường nói về xung đột trên thế giới và kêu gọi hòa bình.

Giáo hoàng Leo XIV bế tượng Chúa Hài đồng trong thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter ngày 24/12. Ảnh: AFP

Giáo hoàng Leo XIV hôm 23/12 kêu gọi lệnh ngừng bắn toàn cầu vào dịp Giáng sinh và bày tỏ "rất buồn" vì Nga dường như đã từ chối đề nghị về ngừng bắn ở Ukraine. "Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi của mình tới tất cả những người thiện chí, hãy tôn trọng một ngày hòa bình, ít nhất trong ngày lễ Chúa Cứu thế giáng sinh", ông nói với phóng viên tại dinh thự ở Castel Gandolfo.

Giáng sinh năm 2025 cũng đánh dấu sự kết thúc Năm Thánh Jubilee của Giáo hội Công giáo, sự kiện đã thu hút hàng triệu người hành hương đến Rome.

Huyền Lê (Theo AFP)