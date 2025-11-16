Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ giới làm phim Hollywood

Giáo hoàng Leo XIV trò chuyện với minh tinh Cate Blanchett, đạo diễn Spike Lee, nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Theo Vatican News hôm 15/11, sự kiện thuộc khuôn khổ Năm Thánh (Jubilee) - được tổ chức 25 năm một lần - của Giáo hội Công giáo. Hơn 100 chuyên gia trong ngành công nghiệp điện ảnh xuất hiện ở Điện Tông Tòa, nơi diễn ra buổi tiếp kiến.

Vatican cho biết cuộc gặp được tổ chức nhằm mở rộng đối thoại với thế giới điện ảnh và tìm hiểu những khả năng mà sáng tạo nghệ thuật có thể đóng góp cho sứ mệnh của Giáo hội.

Trong bài phát biểu, Giáo hoàng nói về sức mạnh của điện ảnh trong việc giải trí, giáo dục và khơi mở cảm xúc, đồng thời bày tỏ lo ngại trước việc lượng vé xem phim toàn cầu năm 2024 giảm 8,8%, tương đương 500 triệu vé so với 2023.

Giáo hoàng Leo XIV bắt tay diễn viên Cate Blanchett tại Hội trường Sala Clementina (Vatican). Ảnh: Reuters

Giáo hoàng ví điện ảnh như "xưởng chế tác hy vọng", nơi con người có thể tìm lại bản thân và ý nghĩa của cuộc sống giữa những biến động của thời đại. Các rạp chiếu và nhà hát là những không gian văn hóa, cần được gìn giữ để nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng.

"Điện ảnh không đơn thuần là một màn hình, đó là nơi giao thoa của khát vọng, ký ức và những câu hỏi. Đó là hành trình cảm xúc, nơi ánh sáng xuyên qua bóng tối và lời thoại gặp gỡ sự im lặng. Khi câu chuyện dần mở ra, tâm trí chúng ta được nuôi dưỡng, trí tưởng tượng được mở rộng và ngay cả nỗi đau cũng có thể tìm thấy ý nghĩa mới", ông nói.

Giáo hoàng còn cho rằng điện ảnh là nỗ lực của tập thể, không ai có thể tự mình tạo nên. Ông ghi nhận vai trò của diễn viên, đạo diễn và những người làm việc phía sau máy quay, góp phần quan trọng vào thành công của mỗi bộ phim.

Giáo hoàng Leo XIV trong buổi tiếp kiến các nghệ sĩ điện ảnh tại Vatican. Ảnh: Vatican Media

Sau bài phát biểu, các nghệ sĩ lần lượt chào và tặng quà cho Giáo hoàng. Đạo diễn Spike Lee mang đến một chiếc áo bóng rổ của đội New York Knicks in tên "Pope Leo" và số 14 trong tông hiệu của ông. Minh tinh Australia Cate Blanchett - vai trò đại sứ thiện chí Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) - tặng Giáo hoàng một chiếc vòng tay xanh, biểu tượng cho tinh thần đồng hành những người yếu thế.

Diễn viên Cate Blanchett cho rằng thông điệp của Giáo hoàng mang tính nhắc nhở mạnh mẽ. "Những lời của Ngài hôm nay khuyến khích chúng ta không né tránh các câu chuyện khó khăn, mất mát. Ngài cũng kêu gọi chúng tôi tiếp tục cống hiến và tiếp tục truyền cảm hứng cho khán giả".

Giáo hoàng Leo XIV, 70 tuổi, được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã hôm 8/5. Ông là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ.

Trước đây, ông dành phần lớn thời gian sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông là giám mục giáo phận Chiclayo, tây bắc Peru, giai đoạn 2015-2023. Ngoài quốc tịch Mỹ, ông nhập tịch Peru vào năm 2015.

Trước buổi gặp gỡ, Vatican công bố bốn bộ phim yêu thích của Giáo hoàng gồm The Sound of Music của Robert Wise, It's a Wonderful Life của Frank Capra, Ordinary People của Robert Redford và Life is Beautiful của Roberto Benigni.

Quế Chi (theo Reuters, Vatican News)