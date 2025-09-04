Giáo hoàng Leo XIV được tặng môtô

Giáo hoàng được nhóm biker tặng môtô BMW R18 màu trắng, dự kiến được đấu giá để gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Khoảng 30 thành viên mặc áo khoác đen của nhóm Christian Jesus Biker ngày 3/9 đến Quảng trường Thánh Peter, Vatican, để tặng Giáo hoàng Leo XIV một chiếc BMW R18 được thiết kế riêng cho mục đích từ thiện.

Giáo hoàng đã gặp gỡ các thành viên nhóm vào cuối buổi tiếp kiến chung. Nhóm này đã đến Rome dự thánh lễ sau chuyến đi ba ngày từ Schaafheim, Đức.

Giáo hoàng đã ban phép lành và ký lên chiếc môtô màu trắng, rồi ngồi lên yên xe trong tiếng vỗ tay của đám đông. Chiếc xe sẽ được bán đấu giá tại Munich vào ngày 18/10, số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ trẻ em làm việc tại các mỏ mica ở Madagascar, thông qua tổ chức từ thiện Missio Austria.

Giáo hoàng Leo XIV ngồi trên chiếc BMW R18 tại Vatican, ngày 3/9. Ảnh: AFP

Cha Karl Wallner, giám đốc Missio Austria, cho biết chuyến đi của nhóm biker không phải "để cho vui" mà còn để giúp đỡ những người "nghèo nhất trong số những người nghèo".

Ông thêm rằng Giáo hoàng Leo XIV dường như rất thích xe máy. "Ngài đã nói với CEO BMW rằng bản thân ngài rất thích lái môtô. Tôi nghĩ chúng ta đã có Giáo hoàng chạy môtô đầu tiên", ông Wallner nói.

Chữ ký của Giáo hoàng Leo XIV trên bình xăng và tông hiệu của ông được thiết kế trên ốp động cơ. Ảnh: Vatican News

Chiếc xe hai xi-lanh, động cơ boxer, đã được công ty Witzel của Đức thiết kế lại theo phong cách Giáo hoàng. Lãnh đạo Vatican cũng là thành viên danh dự của nhóm Jesus Biker, có hơn 100 thành viên trên toàn thế giới.

Cố giáo hoàng Francis từng nhận hai chiếc môtô Harley Davidson và một áo khoác môtô từ những biker Harley năm 2013. Một trong hai chiếc có chữ ký của giáo hoàng và chiếc áo da đã được bán đấu giá hơn 350.000 USD cho một tổ chức từ thiện ở Rome năm 2014.

Các thành viên Jesus Biker tại Quảng trường Thánh Peter, Vatican, ngày 3/9. Ảnh: CNA

Đức Trung (Theo Catholic News Agency, Vatican News)