Giáo hoàng khuyên học sinh Mỹ không dùng AI giải bài tập

Giáo hoàng Leo XIV khuyên thanh thiếu niên Mỹ sử dụng AI "một cách có trách nhiệm để trưởng thành", thay vì nhờ chúng làm hộ bài tập về nhà.

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với hơn 15.000 thanh thiếu niên Mỹ tại Hội nghị Thanh niên Công giáo Quốc gia diễn ra ở thành phố Indianapolis cuối tuần trước, Giáo hoàng Leo XIV được một đại biểu trẻ từ Hawaii đặt câu hỏi liệu người trẻ có nên thận trọng trước trí tuệ nhân tạo (AI) hay không.

Ông bình luận rằng AI đang trở thành một trong những yếu tố mang tính quyết định của thời đại, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro với trẻ em mà các quy định, luật lệ là không đủ mang lại sự an toàn, đòi hỏi vai trò của giáo dục và trách nhiệm cá nhân.

Giáo hoàng Leo XIV tại quảng trường St.Peter ngày 23/11. Ảnh: Reuters

"Công cụ AI phải hỗ trợ các con trên hành trình đó, không khiến các con yếu đi. Hãy sử dụng AI một cách có trách nhiệm để trưởng thành, đừng bao giờ để nó khiến các con quên đi phẩm giá", ông nói, rồi bổ sung rằng "cũng đừng nhờ nó làm bài tập hộ" khiến cả hội trường cười giòn giã.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ, năm thanh thiếu niên từ nhiều bang của Mỹ được chọn đặt câu hỏi cho Giáo hoàng, dưới sự điều phối của diễn giả Katie Prejean McGrady.

Một số câu hỏi mang tính ngẫu hứng, như việc Giáo hoàng chơi đoán từ Wordle hay không, song trọng tâm vẫn xoay quanh tác động của công nghệ đến đời sống giới trẻ.

Giáo hoàng nhấn mạnh người trẻ là "hiện tại và tương lai của Giáo hội", khuyến khích họ dấn thân phục vụ cộng đồng. Ông cũng đề cập ngắn tới chính trị, kêu gọi người Công giáo trẻ tuổi "xây cầu nối thay vì dựng lên những bức tường" và hạn chế để cho chính trị ảnh hưởng đến đức tin của mình hay mượn đức tin để nói về chính trị.

"Nhà thờ không thuộc về đảng phái chính trị nào. Nhà thờ là nơi giúp xây dựng lương tâm, để các con có thể suy nghĩ và hành động bằng trí tuệ và tình yêu thương", ông nói.

Thanh Danh (Theo Aleteia, Reuters)