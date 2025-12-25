Giáo hoàng kêu gọi Nga, Ukraine 'can đảm' đối thoại

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Nga và Ukraine tìm thấy "sự can đảm" để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt xung đột.

"Mong rằng các bên liên quan, với sự hỗ trợ và cam kết của cộng đồng quốc tế, sẽ tìm thấy sự can đảm để tham gia cuộc đối thoại chân thành, trực tiếp và đầy tôn trọng", Giáo hoàng Leo XIV hôm nay đưa ra thông điệp Giáng sinh, đề cập tới xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu trước đám đông khoảng 26.000 người tại Quảng trường Thánh Peter, ông nói "chúng ta hãy cầu nguyện cho những người dân Ukraine đang đau khổ".

Giáo hoàng cũng kêu gọi mọi người bày tỏ tình đoàn kết và đón nhận "những người cần giúp đỡ ở châu Âu", dường như ám chỉ tâm lý chống nhập cư ngày càng gia tăng trên lục địa này.

Giáo hoàng Leo XIV ban phép lành nhân lễ Giáng sinh tại Vatican ngày 25/12. Ảnh: AP

Quan chức Nga và Ukraine đã có những cuộc đàm phán riêng với phái đoàn Mỹ trong những tuần gần đây về đề xuất chấm dứt xung đột sau gần 4 năm. Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, nhiều khu vực ở Ukraine bị tàn phá và hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, xin tị nạn ở các nước châu Âu khác.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24/12 công bố dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm do Ukraine và Mỹ soạn thảo. Bản kế hoạch bao quát nhiều vấn đề, từ dàn xếp lãnh thổ hậu xung đột cho đến các cam kết an ninh mà Kiev mong muốn nhận được và kế hoạch tái thiết đất nước Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang phân tích dự thảo mà đặc phái viên Kirill Dmitriev mang về từ Mỹ.

Thanh Tâm (Theo AFP)