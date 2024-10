Giáo hoàng Francis sắp ra mắt tự truyện

Tự truyện "Hope" là chuyện đời Giáo hoàng Francis từ thời thơ ấu đến lúc lên ngôi, đan xen những suy nghĩ của ông về thời đại ngày nay.

Theo Guardian, Hope (Hy vọng) là tự truyện đầu tiên của người đứng đầu tòa thánh Vatican được xuất bản trong thời kỳ đương nhiệm. Sách do Nhà xuất bản Penguin Random House (PRH) ấn hành, ra mắt tại 80 quốc gia vào ngày 14/1/2025. Ban đầu, Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, dự kiến phát hành sau khi ông qua đời nhưng thay đổi quyết định để mừng dịp Năm Thánh 2025 - sự kiện tôn giáo lớn diễn ra sau mỗi 25 năm.

Bìa sách "Hope" - tác phẩm đầu tiên về cuộc đời ông. Ảnh: NXB Penguin Random House

Nguồn tin cho biết sách do Giáo hoàng Francis và biên tập viên Italy Carlo Musso viết trong sáu năm. Trong thông cáo báo chí, Giáo hoàng mô tả Hope là con đường tìm kiếm hy vọng, gắn liền với gia đình, dân tộc và tất cả giáo dân. Theo ông, tác phẩm không chỉ là câu chuyện cá nhân mà là hành trang cho độc giả.

Giáo hoàng nói tiếp: "Với tôi, ký ức vừa là chuyện cũ, vừa là những điều hiện hữu xung quanh. Tự truyện không chỉ đề cập quá khứ mà còn bàn về tương lai". Còn theo Carlo Musso, quá trình viết sách là "chuyến phiêu lưu dài và đầy nhiệt huyết". Ngoài phần văn bản, Musso tiết lộ ấn phẩm cung cấp nhiều hình ảnh, tư liệu chưa từng công bố của Giáo hoàng.

Giáo hoàng Francis tại quảng trường Thánh Peter, Vatican hồi tháng 11/2023. Ảnh: AP

Theo đại diện PRH, khi kể lại chuyện đời, Giáo hoàng không ngần ngại đối mặt những vấn đề quan trọng trong thời gian trị vì, "thẳng thắn và can đảm" đề cập các câu hỏi quan trọng của thời nay. Giám đốc Daniel Crewe và biên tập viên cao cấp Shyam Kumar của Viking - đơn vị xuất bản sách tại Anh - nhận xét tác phẩm "uy nghiêm và mang dấu ấn cá nhân".

Họ nói thêm: "Chúng tôi ấn tượng trước văn phong sống động và gần gũi của ngài trong việc phản ánh những vấn đề gây tranh cãi, từ xung đột quốc tế đến tương lai của Giáo hội. Ngoài ra, ngài còn bàn luận về đam mê bóng đá và tango".

Trước Hope, Giáo hoàng từng xuất bản hai tác phẩm lấy đề tài xã hội. Năm 2020, ông ra mắt quyển Let Us Dream (2020) gồm những suy nghĩ cá nhân trong thời kỳ Covid-19. Tháng 3/2024, ông xuất bản Life: My Story Through History, thể hiện góc nhìn cá nhân trước các sự kiện định hình thế giới trong hơn 80 năm qua như nạn diệt chủng Do Thái, sự sụp đổ của bức tường Berlin, biến đổi khí hậu, đại dịch toàn cầu.

Giáo hoàng Francis sinh năm 1936 tại Argentina, là Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công Giáo Roma có lịch sử hơn 2.000 năm. Ông nhận vị trí từ năm 2013, là người Mỹ Latin đầu tiên đảm đương trọng trách này.

Phương Thảo (theo Guardian)