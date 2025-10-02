Giáo hoàng chỉ trích cách Mỹ đối xử với người nhập cư

Giáo hoàng Leo XIV cho rằng người nhập cư ở Mỹ bị đối xử "vô nhân đạo", trong khi Nhà Trắng bác bỏ lời chỉ trích này.

"Có người phản đối phá thai, nhưng lại đồng tình cách đối xử vô nhân đạo với người nhập cư đang sống tại Mỹ. Tôi không biết liệu đó có đúng là 'ủng hộ sự sống' hay không nữa", Giáo hoàng Leo XIV nói với phóng viên bên ngoài dinh thự ở Castel Gandolfo, Italy ngày 30/9, khi trả lời câu hỏi về tình hình chính trị Mỹ.

Giáo hội Công giáo quan niệm rằng sự sống là thiêng liêng, bắt đầu từ lúc thụ thai cho đến khi chết một cách tự nhiên. Đây là một trong những giáo lý quan trọng và cốt lõi nhất của tôn giáo với 1,4 tỷ tín đồ.

Giáo hoàng Leo XIV nói thêm rằng những người phản đối phá thai nhưng lại ủng hộ án tử hình, vốn hợp pháp ở nhiều bang của Mỹ, cũng "không thực sự ủng hộ sự sống".

Giáo hoàng Leo XIV phát biểu tại một sự kiện ở Castel Gandolfo, Italy ngày 1/10. Ảnh: AFP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 1/10 bác bỏ những chỉ trích của Giáo hoàng. "Chính quyền đang nỗ lực thực thi luật pháp quốc gia theo cách nhân đạo nhất có thể và đang bảo vệ luật pháp", bà Leavitt nói trong một cuộc họp báo.

Bà cũng cho rằng người nhập cư bất hợp pháp bị đối xử vô nhân đạo dưới thời tổng thống Joe Biden, khi lượng người vượt biên giới phía nam với Mexico tăng mức kỷ lục.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Abigail Jackson trước đó nói Tổng thống Donald Trump được bầu dựa trên những lời hứa của ông với người dân, trong đó có trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. "Tổng thống chỉ đang giữ lời hứa", Jackson cho hay.

Giáo hoàng Leo XIV sinh ra ở Chicago và được bổ nhiệm làm người đứng đầu Vatican vào tháng 5. Ông là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Vài tháng trước khi được bầu, ông chia sẻ các bài viết chỉ trích Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance trên mạng xã hội, đặc biệt về các vấn đề di cư.

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đẩy mạnh loạt biện pháp chống người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Ông Trump hồi tháng 7 ký dự luật chi 45 tỷ USD để mở rộng các cơ sở giam người nhập cư trái phép. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đặt mục tiêu bắt khoảng 100.000 người nhập cư trái phép.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)