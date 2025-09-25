Giao Hàng Nhanh đầu tư 330 tỷ đồng cho mùa cao điểm cuối năm

Giao Hàng Nhanh hoàn tất bàn giao lô 309 xe tải mới với tổng vốn đầu tư 330 tỷ đồng, nâng quy mô đội xe lên hơn 1.500 chiếc đa dạng tải trọng, ngày 19/9.

Động thái này nhằm nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu giao vận tăng mạnh dịp mua sắm cuối năm như 11/11, Black Friday, Giáng sinh và Tết Nguyên đán 2026. Theo Giao Hàng Nhanh, trong bối cảnh mùa mua sắm cuối năm đang đến gần, lượng hàng hóa lưu thông được dự báo tăng cao.

Bài toán vận chuyển luôn là nỗi lo lớn của doanh nghiệp và nhà bán lẻ, khi đây là mắt xích quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số. Nắm bắt điều này, đơn vị liên tục đầu tư, mở rộng hạ tầng và nâng cao năng lực vận hành.

Dàn xe tải chuyên dụng mới được bàn giao ngày 19/9. Ảnh: Giao Hàng Nhanh

Việc bổ sung hơn 300 xe tải giúp nâng cao năng suất thông qua điều phối tuyến linh hoạt, giảm khâu trung chuyển và rút ngắn thời gian giao nhận. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm, hạ tầng mới sẽ hỗ trợ xử lý khối lượng đơn hàng lớn, đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

Về dài hạn, khoản đầu tư này còn nhằm tăng độ phủ thương hiệu Giao Hàng Nhanh trên thị trường. Những chiếc xe tải không chỉ đóng vai trò phương tiện vận chuyển mà còn là "biển quảng cáo di động" mang sắc cam - xanh đặc trưng, xuất hiện dày đặc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh thành và điểm giao thương trọng yếu. Với hơn 1.500 phương tiện, hãng đang mở rộng sự hiện diện và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Lễ bàn giao đánh dấu cột mốc sở hữu hơn 1500 xe tải giao hàng của hãng. Ảnh: Giao Hàng Nhanh

Doanh nghiệp cho biết, việc tăng sở hữu phương tiện giúp Giao Hàng Nhanh kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt hơn, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những đơn vị logistics nội địa sở hữu hạ tầng vận hành đồng bộ, quy mô lớn.

Khoản đầu tư cũng tạo nền tảng để triển khai các dịch vụ mới như chuyển phát nặng trong 24h, giao hàng liên tỉnh trong ngày hay giải pháp vận hành chuyên biệt cho từng ngành hàng, phục vụ nhóm khách hàng sản xuất và phân phối quy mô lớn.

Ông Mai Hoàng, Giám đốc Vận hành chia sẻ tại sự kiện bàn giao xe. Ảnh: Giao Hàng Nhanh

Với đội xe vượt mốc 1.500 chiếc, Giao Hàng Nhanh tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp logistics trong nước có hạ tầng rộng khắp. Động thái đầu tư lần này không chỉ tăng tốc cho quý IV/2025, mà sẽ tạo đòn bẩy chiến lược, đưa doanh nghiệp tiến gần hơn mục tiêu trở thành đối tác vận hành tin cậy của hệ sinh thái thương mại số Việt Nam.

Thái Anh