Giao hàng đổi trả miễn phí tăng hiệu suất kinh doanh

Giao hàng miễn phí được xem là một trong số công cụ giúp các nhà bán lẻ trực tuyến thu hút khách hàng.

Theo "Báo cáo Xu hướng thương mại điện tử 2025: Phiên bản doanh nghiệp" từ DHL eCommerce, 96% nhà bán lẻ cho rằng dịch vụ logistics trực tiếp tác động đến doanh số, 86% tin rằng giao hàng và đổi trả miễn phí giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Các nhà bán lẻ áp dụng chiến lược: 42% tính chi phí vận chuyển vào giá sản phẩm, 25% tính phí khi thanh toán, và 20% kết hợp giữa giao hàng miễn phí và trả phí tùy giá trị đơn hàng. Ngoài ra, 14% cung cấp gói đăng ký giao hàng theo tháng hoặc năm, bao gồm vận chuyển nhanh hoặc không giới hạn.

Giao hàng miễn phí là một trong những cách giúp các nhà bán lẻ thu hút khách hàng. Ảnh: Replyco

Các nhà bán lẻ cũng giảm rủi ro và tăng tốc độ vận chuyển bằng cách hợp tác với nhiều đối tác. 43% sử dụng từ ba nhà cung cấp logistics trở lên cho việc giao và đổi trả hàng, con số này ở các doanh nghiệp lớn lên tới 57%. Gần 9/10 nhà bán lẻ thường xuyên đánh giá các lựa chọn giao hàng. 80% cho biết việc thay đổi nhà cung cấp dễ dàng nếu dịch vụ không đạt yêu cầu.

Để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao, nhiều nhà bán lẻ cung cấp các lựa chọn nhanh và linh hoạt hơn. Trong đó, 65% giao hàng trong nước có theo dõi, 52% cung cấp giao hàng ngày hôm sau có theo dõi. Quy trình đổi trả cũng được đơn giản hóa: 55% khách hàng trả hàng tại các điểm gửi bưu kiện, 52% sử dụng tủ bưu kiện.

Ông Pablo Ciano, CEO DHL, nhấn mạnh trong lời mở đầu báo cáo: "Đây không chỉ là xu hướng mà là sự chuyển đổi, nhịp sống của thương mại điện tử trong nước và toàn cầu. Các doanh nghiệp đang mở rộng nhanh hơn, bán thông minh hơn và ưu tiên bền vững như chưa từng có".

DHL eCommerce, một đơn vị của Tập đoàn DHL, chuyên cung cấp các giải pháp logistics và vận chuyển cho thương mại điện tử toàn cầu. Công ty hỗ trợ các nhà bán lẻ quản lý chi phí, tăng tốc độ giao hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua mạng lưới đối tác rộng khắp, công nghệ theo dõi hiện đại và các giải pháp đổi trả linh hoạt.

Hải My (Theo Supply Chain 24/7)