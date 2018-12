Việt kiều Mỹ có thể về Việt Nam dạy tiếng Anh được không

Tôi sinh sống, học tập và làm việc ở California, Mỹ, đã hơn 20 năm. Tôi tốt nghiệp Đại học California, chuyên ngành Thông tin và Khoa học vi tính (Bachelor of Science in Information and Computer Science, University of California, Irvine) từ nhiều năm trước, từng làm việc nhiều năm như một chuyên viên phần mềm.

Gần đây tôi thích được về Việt Nam sinh sống và dạy kèm tiếng Anh, nhưng tôi hiện không có chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành tiếng Anh. Như vậy tôi có thể hợp pháp dạy tiếng Anh ở Việt Nam được không? Nếu được thì tôi nên bắt đầu như thế nào? Xin cảm ơn rất nhiều.

Jerry Phạm

