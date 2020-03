VAS sẽ dạy chương trình quốc tế toàn phần Cambridge

Từ năm học 2020-2021, VAS dạy chương trình quốc tế toàn phần Cambridge tại bốn cơ sở; học sinh nhận bằng A Level của Cambridge, bằng Tú tài Việt Nam khi tốt nghiệp.

TP HCM hiện có 18 đơn vị được công nhận trực thuộc trường Cambridge (Cambridge School), trong đó, trường Việt Úc (VAS) có tám đơn vị. Lợi thế về số lượng cơ sở và kinh nghiệm giảng dạy chương trình Cambridge cùng nhu cầu của phụ huynh, học sinh là tiền đề để VAS triển khai chương trình quốc tế toàn phần Cambridge (CAP International) từ năm học 2020-2021.

VAS có tám cơ sở được công nhận trực thuộc trường Cambridge.

Theo đại diện VAS, chương trình quốc tế toàn phần Cambridge sẽ thay thế dần lộ trình thuần túy quốc tế Cambridge đang được giảng dạy tại cơ sở Ba Tháng Hai (TP HCM) từ năm học tới và sẽ được triển khai tại bốn cơ sở của VAS gồm Ba Tháng Hai, Riverside, Hoàng Văn Thụ và Sala. Lợi thế của chương trình là học sinh vẫn có thể tham dự các kỳ kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET) và đạt được bằng cấp, chứng chỉ của chương trình giáo dục quốc gia ngoài bằng cấp, chứng chỉ quốc tế của Cambridge như AS, A Level...

Đại diện VAS khẳng định, để tập trung chuyên sâu kiến thức học thuật của chương trình Cambridge, các em chỉ học một số môn trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam bằng tiếng Việt như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân... Các môn học còn lại như Toán, Khoa học, tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Giáo dục kinh tế và Pháp luật tích hợp trong các môn tương đương của chương trình Cambridge và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Chương trình còn tập trung trang bị kỹ năng để giúp học sinh sẵn sàng cho các bậc học cao hơn gồm tư duy độc lập, ứng dụng thực tiễn, xử lý và đánh giá thông tin, giải quyết vấn đề, tư duy logic và phản biện phán quyết...

Chương trình mới tại VAS giúp học sinh học chuyên sâu chương trình Cambridge.

Hoàn thành lớp 12, học sinh có thể nhận bằng cấp, chứng chỉ của cả hai chương trình gồm bằng Tú tài nâng cao Cambridge AS, A Level và bằng tốt nghiệp Tú tài của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em còn nhận được chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5+, chứng chỉ công nghệ truyền thông và thông tin quốc tế Full License. Bằng cấp của Cambridge được các trường đại học trên thế giới công nhận và đánh giá cao. Tất cả trường đại học ở Anh và hơn 600 trường đại học ở Mỹ đều chấp nhận chứng chỉ AS và A Level, gồm cả các trường đại học thuộc nhóm Ivy League và Ivy Plus như Brown, Harvard, MIT, Stanford, Yale.

Theo thống kê của VAS, những năm gần đây, hơn 90% học sinh lớp 12 được chấp thuận và đoạt các suất học bổng có giá trị cao tại các trường đại học, cao đẳng trên thế giới.

Tháng 2, VAS có chín học sinh lớp 12 cơ sở Ba Tháng Hai đạt những suất học bổng sớm tại Anh, Mỹ, Hà Lan sau khi hoàn thành học kỳ một của năm học. Có những em nhận các suất học bổng giá trị gần hai tỷ đồng và trúng tuyển vào ba đến bốn trường đại học cùng lúc.

Nhiều học sinh lớp 12 VAS đoạt được các suất học bổng du học tại các trường đại học, cao đẳng.

"VAS là một trong những đơn vị tiên phong đưa chương trình phổ thông Cambridge vào giảng dạy tại TP HCM. Trường có đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm và đạt chuẩn Cambridge, cơ sở vật chất hiện đại cùng chất lượng đầu ra khá tương đồng so với các trường quốc tế hoàn toàn tại Việt Nam. Mức học phí giảng dạy chương trình Cambridge khá phù hợp", một phụ huynh cho biết.

Thời lượng giảng dạy chương trình Cambridge tại VAS từ 20-30 tiết một tuần, tăng dần từ khối tiểu học đến trung học và gần 40 tiết một tuần ở lớp 11, 12 (theo chương trình thuần túy quốc tế Cambridge). Những yếu tố này giúp VAS trở thành lựa chọn của hàng chục nghìn phụ huynh suốt hơn 15 năm qua. Trường có quy mô lớn tại TP HCM với gần 9.500 học sinh từ mầm non đến lớp 12 theo học.

Kim Uyên