Tỷ lệ học sinh THPT đi học trên 95%

Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bình Thuận mở cửa trường THPT từ ngày 2/3, tỷ lệ học sinh đến lớp sau một tháng nghỉ phòng dịch từ 95 đến 99%.

Từng có 11 ca nhiễm nCoV, Vĩnh Phúc cho toàn bộ học sinh THPT đi học từ ngày 2/3, sớm hơn nhiều địa phương. Ông Phạm Khương Duy, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, chia sẻ sĩ số các trường đều đạt 98-99%. Học sinh được kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe đều bình thường, tinh thần vui vẻ vì được gặp lại thầy cô, bạn bè sau một tháng rưỡi vừa nghỉ Tết, vừa nghỉ chống dịch.

Những học sinh vắng mặt đều có lý do cụ thể. Riêng các trường có nhiều học sinh cư trú tại xã Sơn Lôi, xã duy nhất cả nước phải cách ly, tỷ lệ đến trường trong hai ngày 2-3/3 thấp hơn do các em vẫn phải cách ly. Đến ngày 4/3, khi xã hết cách ly, học sinh đi học bình thường.

Để chuẩn bị cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS quay lại trường vào ngày 9/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc yêu cầu tất cả trường học làm vệ sinh, chuẩn bị dung dịch rửa tay, sát khuẩn... Trong tháng 3, tất cả trường học chỉ dạy chương trình chính khóa, chưa dạy chuyên đề, dạy thêm và chưa tổ chức học bù. Các trung tâm tin học, ngoại ngữ, cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa chưa dạy cho học sinh mầm non, phổ thông.

Theo ông Duy, việc ăn bán trú sẽ được tổ chức trên nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nhà trường sẽ bố trí phương án tổ chức ăn, ngủ bán trú hợp lý, tránh ăn tập trung đông người.

Giáo viên trường Tam Dương 2, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đo thân nhiệt cho học sinh ngày 2/3. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Tại Hưng Yên, hơn 39.000 học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3. Ông Phan Xuân Quyết, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thông tin tỷ lệ học sinh đến trường đều đạt trên 95%, hôm qua là 96,32%. Trong số học sinh vắng mặt, có em do lý do gia đình, có em ho, sốt nhẹ do cảm cúm nhưng gia đình chủ động cho nghỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như yêu cầu của Sở.

Theo ông Quyết, 49 trường THPT, giáo dục thường xuyên (bao gồm cả công lập, ngoài công lập) đều bố trí đo thân nhiệt cho học sinh. Các trường cũng chủ động lắp thêm hơn 600 bồn nước rửa tay, chuẩn bị xà phòng, dung dịch sát khuẩn, giấy lau, thùng rác để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dù thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và chưa ghi nhận ca bất thường nào, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên hôm qua trình UBND tỉnh xem xét cho học sinh tiểu học, THCS nghỉ thêm một tuần, trẻ mầm non nghỉ hết tháng 3. "Các em còn nhỏ, kỹ năng tự đảm bảo an toàn cho bản thân chưa tốt như học sinh THPT trong khi dịch diễn biến phức tạp", ông Quyết giải thích.

Toàn tỉnh Bình Thuận có 28 trường THPT với hơn 34.000 học sinh. Theo ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, một tuần qua tỷ lệ đi học luôn đạt 97-98%.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đã yêu cầu các trường, lớp thống kê học sinh và gia đình đi đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trong hai tuần trở lại đây. Đến nay, Sở chưa ghi nhận trường hợp nào trở về từ vùng dịch.

Các trường đều chuẩn bị khẩu trang cho học sinh, em nào quên sẽ được phát nhưng đa số tự chuẩn bị từ nhà. "Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng tôi khuyến cáo các em chỉ nên đeo khi di chuyển từ nhà đến trường, trong lớp học có thể bỏ ra, nhưng cũng không cấm học sinh sử dụng", ông Thái nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cũng yêu cầu các trường duy trì việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp sau mỗi buổi học, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và vật dụng cần thiết cho buổi học tiếp theo. Sở cũng hủy bỏ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2019-2020 ở tất cả các môn.

Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống Covid-19 cho học sinh. Đồ họa: Tạ Lư.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS cũng đang chuẩn bị đón học sinh sau hơn một tháng nghỉ phòng dịch. Tại Hà Nam, Hiệu trưởng một trường tiểu học-THCS ở huyện Duy Tiên cho biết, trường đã sẵn sàng đón học sinh trở lại vào ngày 16/3. Ngoài việc mua nhiệt kế và chuẩn bị nước rửa tay ở mỗi lớp, cán bộ và giáo viên đã đến trường làm vệ sinh năm lần trong hơn một tháng.

Theo thầy hiệu trưởng, do Hà Nam chưa ghi nhận ca nhiễm nào, tâm lý phụ huynh "không quá căng thẳng". "Nhiều người ủng hộ đi học từ 16/3, chưa ai kiến nghị với tôi sẽ cho con nghỉ tiếp", hiệu trường nói và giải thích nhiều phụ huynh ở huyện Duy Tiên đang làm việc tại các khu công nghiệp Đồng Văn, Hòa Mạc, không thể xin nghỉ trông con. Họ chính là người mong con đi học nhất.

"Là hiệu trưởng, tôi không thể nói với phụ huynh thời điểm này đã an toàn cho con đi học hay chưa vì không có chuyên môn y tế. Tuy nhiên, với tư cách phụ huynh, tôi sẵn sàng cho con trở lại trường", thầy giáo nói.

Trước đó ngày 28/2, 60/63 tỉnh, thành cho học sinh khối THPT đi học lại vào ngày 2/3, trừ Hà Nội, TP HCM, Tiền Giang. Học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ thêm một đến hai tuần. Riêng bốn tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Thanh Hóa chưa chốt thời gian học sinh từ mầm non đến THCS đi học trở lại.

Thanh Hằng - Dương Tâm