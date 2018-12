Trường quốc tế triệu đô ở TP HCM

Trường quốc tế Nam Mỹ UTI tuyển sinh vào đầu tháng 3, khai giảng năm học mới vào tháng 8.

Phối cảnh trường quốc tế Nam Mỹ UTI tọa lạc tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Tại lễ động thổ dự án diễn ra mới đây tại TP HCM, ông Nguyễn Cao Trí - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn giáo dục Văn Lang cho biết, trường nằm trong quần thể giáo dục Văn Lang xây dựng từ năm 2017 có tổng quy mô đến 100 triệu USD chưa tính giá trị đất. Sau 10 tháng thi công, dự án đã hoàn thành cao ốc A với quy mô đáp ứng cho 10.000 sinh viên Đại học Văn Lang. Chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường quốc tế Nam Mỹ UTI để kịp thời đưa vào hoạt động trong năm nay.

Trường quốc tế Nam Mỹ UTI ở Việt Nam xây theo mô hình kiến trúc xanh, thân thiện môi trường, nhiều không gian dành cho các hoạt động ngoài trời như vườn sinh thái, công viên, hồ bơi, sân thể thao... Nơi đây có trên 250 phòng học và các phòng chức năng hiện đại như phòng nhạc, họa, khoa học, truyền thông đa phương tiện, thư viện, phòng thí nghiệm, hội trường lớn...

Học sinh từ cấp tiểu học đến trung học được dạy song song hai chương trình Việt Nam - Mỹ, trong đó có chương trình do đại học University of Texas at Austin (Mỹ) xây dựng. Học sinh có cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế toàn diện về phát triển trí tuệ, rèn luyện nhân cách, thể chất và kỹ năng sống.

Đội ngũ giảng dạy của UTI là giáo viên bản ngữ, có bằng cấp quốc tế, được hỗ trợ bằng công nghệ giáo dục đa phương tiện.

Phối cảnh dự án quần thể giáo dục Văn Lang.

Tiến sĩ Trần Xuân Thảo, nguyên Giám đốc chương trình Fulbright Việt Nam, thành viên HĐQT kiêm cố vấn học thuật trường quốc tế Nam Mỹ UTI cho biết: “Trường trang bị cho học sinh đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, ý chí, tinh thần cống hiến để trở thành những con người toàn diện, những công dân toàn cầu sẵn sàng hội nhập, toả sáng trong tương lai”.

Đại diện trường nói thêm, trường áp dụng triết lý giáo dục theo lý thuyết "3C Talent" (nhân tài cần phải có năng lực, cam kết và cống hiến) của giáo sư Dave Ulrich từ Đại học Michigan, Mỹ.

Khánh Anh