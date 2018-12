Trường học TP HCM ngừng hoạt động từ 12h hôm nay

Tránh bão Usagi, học sinh Sài Gòn có thể được nghỉ ngày mai

Trường PTTH tại TP HCM huỷ buổi thi chiều nay để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Yêu cầu này được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sáng 24/11 đưa xuống tất cả các trường, do nhiều trường trung học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở mầm non vẫn có lịch hoạt động ngày thứ bảy. Phụ huynh chủ động quản lý và đảm bảo an toàn cho học sinh ở nhà.

Tương tự, hàng loạt đại học tại TP HCM ra thông báo ngưng tất cả hoạt động vào chiều nay và ngày mai 25/11 để đảm bảo an toàn.

Hiện, bão Usagi sắp vào đảo Phú Quý (Bình Thuận) nên mưa rất to. Hướng đi của bão nhắm thẳng vào TP HCM và Long An nhưng được dự báo sẽ thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền.

Từ chiều nay, Sài Gòn sẽ có mưa giông rất lớn, nguy cơ ngập nặng do kết hợp triều cường đang lên cao.

Học sinh TP HCM tan học trong một cơn mưa. Ảnh minh họa: Thành Nguyễn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay cho biết, tâm bão Usagi cách đảo Phú Quý khoảng 110 km, cách Phan Thiết khoảng 210 km, cách Vũng Tàu 300 km, cách Ba Tri (Bến Tre) 340 km. Sức gió tối đa 100 km/h (cấp 10), giật tăng hai cấp.

Từ trưa và chiều nay, trên đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6-7, khu vực ven biển gió mạnh hơn một cấp. Vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có thời tiết tương tự.