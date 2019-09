Trường học miền Trung hoãn khai giảng

Sáng 5/9, hàng trăm trường từ tiểu học đến THPT ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ hoãn khai giảng năm học 2019-2020 do mưa lũ.

Trường THCS Pa Nang ở huyện Đăkrông, Quảng Trị, hai hôm nay cho toàn bộ học sinh nghỉ học do nhiều thôn bản bị ngập, chia cắt cục bộ. 35 học sinh bán trú được giữ lại trường, không cho về nhà để đảm bảo an toàn.

Hiệu trưởng Lê Thanh Tùng cho biết do trời tiếp tục mưa nên lãnh đạo nhà trường quyết định không tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến hoãn đến ngày 9/9.

Tương tự, trường Tiểu học và THCS Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) đã thông báo hoãn khai giảng đến phụ huynh và học sinh. Sáng 4/9, nước lũ vẫn ngập sân trường, thầy cô giáo được phân công trực lũ.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 173 trường hoãn khai giảng năm học 2019-2020, trong đó có tất cả trường đóng trên bốn huyện, thị, thành phố, gồm: Đông Hà, Cam Lộ, Đăkrông và thị xã Quảng Trị.

Nước ngập sân trường tiểu học và THCS Cam Tuyền sáng 4/9. Ảnh: Trần Hữu Khương

Tại Quảng Bình, trường học từ mầm non đến THCS ở 35 xã hoãn khai giảng. Trong đó riêng huyện Minh Hóa có 15 trường, tập trung vùng rốn lũ Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa. Toàn huyện này có trên 500 nhà dân bị ngập, trong đó xã Tân Hóa có 400 nhà ngập sâu trên 2 m.

Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê cho biết, 26.000 học sinh nghỉ học do mưa lũ, một số trường tiểu học, THCS ở Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Hương Giang... không thể khai giảng vào ngày 5/9. Phòng đã lên phương án dạy học sau lũ để không chậm chương trình quá nhiều.

Cách huyện Hương Khê khoảng 60 km, tại huyện Hương Sơn, Vũ Quang, hàng nghìn học sinh cũng không thể tới lớp do mưa ngập đường. Nếu mưa tiếp tục kéo dài đến ngày mai, các trường trên địa bàn sẽ hoãn khai giảng.

Tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, 20 trường thông báo lùi lễ khai giảng. Tương tự, toàn bộ 73 trường từ mầm non tới THPT với hơn 42.000 học sinh của huyện Nam Đàn; 8 trường THCS và 2 trường tiểu học ở thành phố Vinh không thể khai giảng đúng ngày do trời đang mưa to.

Các trường dự kiến tổ chức sự kiện này vào thứ hai 9/9.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 2-3/9 các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to, phổ biến 250-450 mm. Một số nơi mưa lớn hơn, như: Vinh (Nghệ An) 430 mm; Hương Khê (Hà Tĩnh) 490 mm; Trường Sơn (Quảng Bình) 530 mm; Khe Sanh (Quảng Trị) 520 mm...

Dự báo từ nay đến ngày 5/9, một số khu vực ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục mưa với tổng lượng phổ biến 70-150 mm.

Hoàng Táo - Đức Hùng - Nguyễn Hải