Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ VNPT hợp tác cùng FUNiX

Được thành lập với sứ mệnh tham gia thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ của Tập đoàn VNPT là đơn vị chịu trách nhiệm lớn trong việc cập nhật tri thức hiện đại về kỹ thuật, công nghệ, quản trị, kinh doanh cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn.

Các nỗ lực của trung tâm nhằm bồi dưỡng cung ứng nguồn nhân lực ICT chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn VNPT cũng như nhu cầu của xã hội.

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ của Tập đoàn VNPT cho biết, theo chiến lược VNPT 4.0 - chiến lược phát triển của tập đoàn trong giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Tập đoàn VNPT sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang một nhà cung cấp dịch vụ số.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ VNPT Nguyễn Văn Minh bắt tay Nhà sáng lập FUNiX Nguyễn Thành Nam tại buổi ký kết trao đổi hợp tác.

Theo đó, VNPT hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số của khu vực châu Á. Bên cạnh thực hiện chuyển đổi số, Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục giữ vững vị thế các dịch vụ truyền thống như dịch vụ di động, băng rộng cố định...

"Tập đoàn VNPT đang đóng góp tích cực trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia và các doanh nghiệp. Vì vậy nhu cầu chuyển đổi số nguồn nhân lực của VNPT rất lớn và diễn ra thường xuyên cho hơn 37.000 nhân viên", ông Minh chia sẻ.

Trước nhu cầu lớn và bức thiết, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ VNPT đang đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một đơn vị hợp tác đắc lực để biến mục tiêu thành hiện thực. Hợp tác đào tạo cùng FUNiX là một lựa chọn hợp lý ở thời điểm hiện tại.

"Qua tìm hiểu chương trình đào tạo của FUNiX, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ VNPT nhận thấy chương trình được thiết kế khoa học, cập nhật thường xuyên và có tính thực tiễn cao. Hình thức quản lý, hỗ trợ học tập cho học viên có nhiều đổi mới so với các chương trình học trực tuyến khác", ông Nguyễn Văn Minh nhận định.

Sau thỏa thuận hợp tác ngày 13/1, FUNiX sẽ trở thành đơn vị hợp tác chiến lược với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ VNPT.

Trước mắt, Trung tâm hy vọng sẽ cùng FUNiX tổ chức tốt khóa học chuyển đổi CNTT cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật của tập đoàn. Kết quả khóa học sẽ tạo tiền đề cho việc hợp tác triển khai các module học tập khác cho các nhóm đối tượng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CNTT trên toàn quốc của Tập đoàn VNPT.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng ban Nhân lực, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ VNPT - trao Giấy Chứng nhận tốt nghiệp Khóa đào tạo chuyển đổi nhân sự CNTT của VNPT.

Ông Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNiX cho hay, song song với hoạt động đào tạo đại học ngành CNTT, FUNiX hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học để áp dụng FUNiX Way trong đào tạo, góp phần giải quyết bài toán đào tạo nhân sự số lượng lớn, chất lượng cao tại Việt Nam.

Phương pháp đào tạo FUNiX Way do FUNiX phát triển, cho phép sinh viên học tập trên nền tảng trực tuyến với sự đồng hành của đội ngũ mentor - các chuyên gia trong ngành. Cách học FUNiX Way đang được triển khai hiệu quả tại FUNiX, với hơn 4.500 sinh viên học trực tuyến ngành CNTT, được hơn 2.600 mentor - là các chuyên gia đang làm việc tại các công ty công nghệ lớn trong và ngoài nước hướng dẫn học tập.

"Trở thành đối tác chiến lược của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ của Tập đoàn VNPT, FUNiX mong muốn sẽ đóng góp tích cực trong hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cán bộ, nhân viên tập đoàn viễn thông hàng đầu cả nước; đóng góp vào mục tiêu chung quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời hợp tác cũng mở ra một hướng đi mới cho các doanh nghiệp nhằm giải bài toán phát triển, nâng cao chất lượng nhân sự", ông Nguyễn Thành Nam chia sẻ.

Quỳnh Anh