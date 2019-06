Trực thăng, tàu cao tốc chở đề thi THPT quốc gia ra các huyện đảo

Ngày 23/6, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, huyện Côn Đảo có một điểm thi với gần 100 thí sinh. Một nửa giám thị của tỉnh, còn lại đến từ ĐH Công nghệ TP HCM được máy bay trực thăng chở ra đảo trước kỳ thi diễn ra.

Trực thăng sẽ vận chuyển đề thi THPT quốc gia từ TP Vũng Tàu ra Côn Đảo. Ảnh: Nam Nguyễn.

"Các thầy cô ra đảo trên chuyến bay chở đề thi dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Còn những giáo viên trên đảo được điều động về làm nhiệm vụ ở đất liền", ông Giang nói và cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã hoàn tất.

Toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có hơn 11.000 thí sinh dự thi, với 19 điểm thi ở hai thành phố, thị xã và các huyện. 1.182 cán bộ, giáo viên trong tỉnh và trường ĐH Công nghệ TP HCM làm công tác thi.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu là nơi sao in đề thi, lưu trữ bài và chấm thi. Từ đây, đề và bài thi được giao nhận hàng ngày. Riêng Côn Đảo, toàn bộ bài thi được chuyển về đất liền vào ngày cuối cùng của kỳ thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Quảng Ngãi tổ chức 31 điểm thi với hơn 12.700 thí sinh tham dự. Ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, sáng 23/6, xe của Sở đã xuống cảng Sa Kỳ để giao đề cho Hội đồng thi Lý Sơn. Đề thi sau đó được cảnh sát hộ tống trên tàu cao tốc về đảo. 30 điểm thi còn lại nhận đề trong ngày mai.

Đảo Lý Sơn có 200 thí sinh thi THPT Quốc gia. Do trường THPT Lý Sơn xuống cấp sau gần 30 năm xây dựng, nguy cơ mất an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi nên Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã chuyển địa điểm thi sang trường THCS An Vĩnh, cách điểm thi cũ hơn một km.

Ông Phu cho hay, đề thi năm nay được in tại nhà sách của Công an tỉnh Quảng Ngãi và có thiết bị phá sóng để tránh việc thông tin bị rò rỉ. Trước kỳ thi, Sở đã hoàn tất lắp đặt 47 camera, trong đó có 31 camera tại phòng lưu giữ đề thi, bài thi và 16 camera ở 8 phòng của Ban chấm thi. Tổng kinh phí trang bị thêm máy móc, camera là hơn 500 triệu đồng.

Lịch thi TPHT quốc gia 2019.

Tại Kiên Giang, tàu cao tốc chở đề thi cùng gần 100 cán bộ, giám thị coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay đến Phú Quốc an toàn, trưa 23/6. Chính quyền địa phương bố trí xe đón, chở đề thi về Trường THPT Phú Quốc và Trường THPT An Thới.

Các năm trước, đề thi được vận chuyển bằng máy bay nhưng do đường bay Rạch Giá - Phú Quốc ngừng khai thác nên ban tổ chức bố trí đi bằng tàu cao tốc, dưới sự áp tải của công an.

Năm nay, Kiên Giang có hơn 12.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia (thuộc các hệ chính quy, giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do) với 25 điểm thi.

Nguyễn Khoa - Cửu Long - Phạm Linh