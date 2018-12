Trẻ học công nghệ qua đồ chơi thông minh

Khoa học máy tính - cơ hội đổi đời cho trẻ em nghèo tại Mỹ / Dùng robot dạy trẻ em lập trình

Chiếc vòng tay thông minh với người lớn có thể dùng để đếm bước chân. Nhưng trong tay những đứa trẻ, thiết bị này có thể là trò chơi điện tử, một ánh đèn của xe đạp hay thậm chí là bộ phận ngực phát sáng trong bộ giáp Iron Man. Đó là ý tưởng dẫn đến sự ra đời của Mover, bộ dụng cụ (bộ kit) do công ty Technology Will Save US (TWSU - Công nghệ sẽ cứu chúng ta) sản xuất.

Hai nhà sáng lập của TWSU bên bộ kit có tên Mover.

Cặp vợ chồng Bethan Koby và Daniel Hirschmann đã sáng lập ra tổ chức này vào năm 2012, không lâu sau khi sinh đứa con đầu lòng. "Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các em thấy công nghệ thật vui vẻ và dễ làm", đồng sáng lập Bethany Koby nói.

"Giáo dục không phát triển đủ nhanh để bắt kịp với bước tiến của công nghệ", Koby nhận xét. Họ đã bắt đầu dạy một loạt buổi học với các chủ đề từ điện tử cơ bản tới lập trình bằng mã, trước khi quyết định chuyển sang dạng sản xuất các bộ công cụ giáo dục.

Mover, tên bộ kit ra mắt vào tháng 10 giúp trẻ em tự tạo nên những thiết bị đeo tay bao gồm một dụng cụ đo gia tốc (gia tốc kế), một dụng cụ đo từ trường và nhiều đèn LED. "Chúng tôi thiết kế ra những trải nghiệm mang tính học hỏi", Hirschmann cho hay.

Cặp vợ chồng này có tham vọng lớn hơn nữa trong vấn đề giáo dục và hướng trẻ em tới niềm đam mê với công nghệ. Hồi tháng 5, họ ra mắt Make, nguồn ý tưởng cho các dự án vui cho cho trẻ em. "Make phản ánh nhiệm vụ lớn mà công ty chúng tôi đang theo đuổi. Đó là giúp đỡ trẻ em học các kỹ năng dùng trong tương lai. Chúng tôi không muốn chỉ là một thương hiệu sản xuất đồ chơi", Hirschamann nhấn mạnh.

