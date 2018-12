Trào lưu 'hộp cơm nữ tính' để bảo vệ cậu bé bị bắt nạt ở Mỹ

Theo Bored Panda ngày 12/6, David Pendragon ở bang North Carolina, Mỹ khiến cộng đồng dậy sóng với câu chuyện quen thuộc về bắt nạt học đường mà nạn nhân là cháu anh. Bài đăng trên Facebook hơn hai tháng trước của Pendragon đến nay vẫn tiếp tục nhận được nhiều bình luận ủng hộ.

Pendragon mang hộp cơm trưa giống cháu đi làm để chống lại nạn bắt nạt. Ảnh: Facebook

"Em họ tôi, Emily, có con trai 10 tuổi tên Ryker. Ryker rất yêu mèo, do đó vô cùng háo hức với hộp cơm trưa mới. Nhưng không biết là do màu sắc, do những con mèo ở trên đó, hay do cả hai mà thằng bé bị lũ con trai trong lớp chế nhạo. Thằng bé thậm chí không muốn mang cơm trưa đi học để không bị bắt nạt nữa", Pendragon viết.

Bất bình, người chú quyết định mua hộp cơm trưa y hệt và mang đi làm. Hành động bảo vệ cháu của Pendragon lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng với 150.000 lượt thích và hơn 60.000 lượt chia sẻ bài viết.

Không chỉ thế, những người lạ bắt đầu mua hộp cơm giống Ryker hoặc có họa tiết những chú mèo để ủng hộ cậu bé. Mẫu hộp cơm màu sắc sặc sỡ đã hai lần hết hàng sau sức ảnh hưởng của câu chuyện.

Nhiều người mua hộp cơm hình mèo để ủng hộ Ryker. Ảnh: Facebook

"Tôi đứng về phía cháu mình, thể hiện cho nó biết rằng một người đàn ông có thể thích bất kỳ thứ gì họ muốn và không phải e ngại khi thể hiện sở thích đó", Pendragon cho biết.