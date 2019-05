Trại hè Anh ngữ kết hợp khám phá thế giới

Học sinh tham dự trại hè VAS 2019 được phát triển năng khiếu, kỹ năng, thể thao, khám phá Nhật Bản, Thái Lan...với 70% chương trình bằng tiếng Anh.

Những lựa chọn cho trẻ trong dịp hè

Sau một năm học nhiều áp lực, một số phụ huynh cho con giải tỏa tâm trí, phát triển năng khiếu, thể chất, kỹ năng, mở mang kiến thức về thế giới bên ngoài những trang sách. Khóa học ngắn hạn về tiếng Anh, thể thao, âm nhạc, kỹ năng sống... thường được lựa chọn tùy theo sở thích của trẻ, nhưng thường chỉ tập trung vào vài kỹ năng cơ bản. Trong khi đó, học sinh rất cần phát triển bản thân ở một môi trường mới, đa dạng và năng động.

Học sinh tự lập và trưởng thành trong môi trường mới ở trại hè.

Gia đình có điều kiện có thể cho con du học hè. Các em rời xa sự chăm sóc của bố mẹ, phát triển kỹ năng tự lập, vận dụng tiếng Anh vào thực tiễn, hay thay đổi cách nhìn nhận về thế giới xung quanh. Tuy nhiên, học phí khá cao, từ 50 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng cho 2 tuần du học theo hình thức tham quan và trải nghiệm tại các nước phát triển.

Trại hè "Tất cả trong 1"

Tại trại hè Anh ngữ VAS 2019, học sinh có 5 tuần hoạt động đa dạng tại trường và một tuần hội trại khám phá trong, ngoài nước.

Năm nay, lần đầu tiên, học sinh tham gia khóa hè VAS có thể tham gia chuyến hội trại một tuần tại Thái Lan, Nhật Bản hoặc Vũng Tàu, theo chủ đề trở về với thiên nhiên và bổ sung những kỹ năng của công dân thế kỷ 21.

Hội trại tập trung phát triển kỹ năng sinh tồn, giải quyết vấn đề toàn cầu, giúp học sinh trưởng thành hơn trong môi trường hoàn toàn mới.

Học sinh tham gia trại hè được khám phá văn hóa, thiên nhiên, con người trong và ngoài nước.

Khám phá Nhật Bản, Thái Lan tại Trại hè VAS

VAS cho biết, hơn 2.500 phụ huynh đã đăng ký cho trẻ tham gia Trại hè VAS 2018 và con số này dự kiến tiếp tục tăng tại trại hè năm nay. Với tinh thần "Choose Your Own Adventure", học sinh lớp 5-10 được tự do lựa chọn 1 trong 3 điểm đến yêu thích.

Tại Vũng Tàu, bảo vệ môi trường và giải quyết vấn đề toàn cầu sẽ là chủ xuyên suốt của hội trại. Tại đây, những công dân toàn cầu và các nhà hoạt động cộng đồng tương lai phát triển dự án về xử lý rác thải, bảo vệ nguồn nước và các loài động thực vật sống trong môi trường nước. Học sinh được trải nghiệm những thử thách về sáng tạo nghệ thuật, thi đấu thể thao và xây dựng tinh thần đồng đội trong không gian mở trên bãi biển.

Để học sinh trải nghiệm một mùa hè sảng khoái và bổ ích trong khoản đầu tư hợp lý của gia đình là nỗi băn khoăn của hầu hết các bố mẹ khi mùa hè đến.

Với những học sinh đam mê văn hóa và thiên nhiên Nhật Bản, hành trình một tuần đến Tokyo là trải nghiệm thú vị khi được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Nhật Bản tại làng cổ Asakusa, thế giới Disneyland, bảo tàng Edo. Học sinh sẽ thực hành nghi thức trà đạo, nghệ thuật Origami hay thưởng thức ẩm thực truyền thống và rèn luyện kỹ năng sống cùng các chuyên gia Nhật Bản.

Thiên nhiên kỳ thú và địa hình đa dạng tại Kanchababuri - Thái Lan là địa điểm không thể bỏ qua cho học sinh 10-16 tuổi tham gia các chuyến phiêu lưu, chèo thuyền kayak, khám phá núi đá, hang động và thực hành những kỹ năng sinh tồn trong môi trường hoang dã. Chương trình do VAS phối hợp tổ chức với các đối tác uy tín và chuyên nghiệp gồm GPA Việt Nam và iCAMP Thái Lan.

Thư Kỳ