Trắc nghiệm về động từ khuyết thiếu

Bạn sẽ chọn "needn't buy" hay "shouldn't have bought" để điền vào chỗ trống trong câu "It's beautiful! Thanks, but you ______ anything for me."?

