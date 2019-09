Thứ hai, 2/9/2019, 17:00 (GMT+7)

Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh

"The snow _____ when the sun came out". Bạn cần điền từ tiếng Anh nào vào chỗ trống để được câu đúng nghĩa.

Ảnh: Djerriwarrh Theo UsingEnglish