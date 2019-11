Thứ năm, 7/11/2019, 07:00 (GMT+7)

Trắc nghiệm tiếng Anh về mệnh đề phụ trong câu

"_____ made me feel better". Bạn sẽ lựa chọn "Now that he told me" hay "What he told me" để điền vào chỗ trống?

Ảnh: Shutterstock Theo Learn English feel good