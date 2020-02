Chủ nhật, 16/2/2020, 01:10 (GMT+7)

Trắc nghiệm tiếng Anh về câu so sánh

"______, the more you realise life isn't about how you look", bạn sẽ chọn "As older you get" hay "The older you get" để điền vào chỗ trống?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English