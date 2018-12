TP HCM siết chặt an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học

Ngày 6/5, Sở Giáo dục TP HCM chỉ đạo các phòng giáo dục quận, huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các trường học có bếp ăn tập thể không để kho thực phẩm tồn kho quá nhiều, chú ý hạn sử dụng.

Sở Giáo dục yêu cầu các trường không mua thực phẩm ngoài chợ không hóa đơn. Đối với các nhóm trẻ nhỏ nên mua tại siêu thị để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, các trường cần hợp đồng với công ty cung cấp thực phẩm an toàn và có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

Động thái trên của Sở Giáo dục đưa ra trong bối cảnh số lượng học sinh bị ngộ độc thực phẩm đang tăng mạnh. Theo thống kê của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Sở Y tế TP HCM), trong bốn tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố có 98 học sinh bị ngộ độc thực phẩm, gần bằng số học sinh bị ngộ độc trong hai năm 2014, 2015.

Hiện, TP HCM có 2.820 cơ sở dịch vụ ăn uống ở các cấp học, trong đó có 1.620 trường tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh. Riêng bậc học mầm non, khoảng 500 nghìn trẻ đang sử dụng suất ăn hàng ngày tại các trường.

Mạnh Tùng