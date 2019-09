Tổng rà soát xe đưa đón học sinh ở Đà Nẵng

Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố rà soát, thống kê xe đưa đón học sinh tại các trường.

Ngày 31/8, ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, cho biết từ đầu tháng 9, ngành giao thông sẽ xem xét những xe đủ điều kiện kinh doanh vận tải. Xe nào không có giấy phép kinh doanh vận tải, không có giấy phép xe hợp đồng sẽ bị dừng hoạt động. Nếu phát hiện xe không đáp ứng tiêu chuẩn, lực lượng công an, thanh tra đến tận trường để xử lý.

Một xe đưa đón học sinh tại Đà Nẵng. Ảnh: Đ.X.

Các trường tổ chức dịch vụ đưa đón học sinh đều nằm ngoài công lập, dùng xe nội bộ hoặc phụ huynh thuê. Hoạt động tự phát này đã từ lâu. Theo quy định, phụ huynh hay các trường không được "bao luôn dịch vụ" đưa đón mà phải ký hợp đồng với bên thứ ba là những công ty đã được cấp phép và đảm bảo tiêu chuẩn về kinh doanh vận tải.

Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cho biết Sở đã yêu cầu các trường ký hợp đồng với các công ty vận tải, để nếu xảy ra sự cố thì có đơn vị chịu trách nhiệm; không để tình trạng trường "bao" xe đưa đón vì vừa thiếu chuyên nghiệp vừa trách nhiệm chung chung.

Công an TP Đà Nẵng cũng mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ ngày 30/8 đến 30/9, trong đó chú trọng kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, thiết bị an toàn và các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ với các xe đưa đón học sinh.

Theo trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Tham mưu Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng), cảnh sát sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, kiên quyết xử lý xe vi phạm. Những hành vi như chở quá số người quy định, xe không đảm bảo về kỹ thuật an toàn, chạy nhanh, lấn làn... sẽ bị xử phạt.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ và UBND Đà Nẵng chỉ đạo việc rà soát toàn bộ xe đưa đón học sinh để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và ngăn ngừa tai nạn.

Đầu tháng 8, Hà Nội xảy ra việc bé trai lớp 1 trường Gateway chết trong ngày thứ hai đi học do bị bỏ quên trong xe đưa đón.