Thuật ngữ 'DIY - Do it yourself' trong chương trình giáo dục của FUNiX

"Do it yourself" (viết tắt DIY, tạm dịch là tự tay làm lấy) là một thuật ngữ dùng để mô tả việc xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia.

Những năm gần đây, thuật ngữ này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục trực tuyến. Các khóa học trực tuyến tương đối rẻ sẽ giúp người học tiếp cận với nhiều lĩnh vực kiến thức mà chỉ phải trả chi phí thấp hơn nhiều sơ với khóa học của một trường đại học truyền thống.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - người sáng lập ĐH Trực tuyến kiểu FUNiX, Australia - một trong những đất nước có nền giáo dục hiện đại trên thế giới đã áp dụng DIY Education.

"Sớm hay muộn, nền giáo dục đại học sẽ phải đối mặt với việc sinh viên tự quyết định chương trình học của họ tùy theo những điều kiện cá nhân và phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Họ sẽ sẵn sàng rời bỏ trường để đi làm khi có những hình thức đào tạo khác phù hợp hơn. Các trường ĐH chưa đánh giá đúng mức mặt trận cạnh tranh mới này", tiến sĩ Thành Nam cho biết.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - nguyên giám đốc T&A Ogilvy, giáo dục trực tuyến là một xu thế không thể đảo ngược và đang phát triển nhanh tại Mỹ. Hiện nay, khoảng 28% sinh viên Mỹ lấy ít nhất một khóa trực tuyến trong chương trình ĐH và khoảng 14% sinh viên Mỹ học hoàn toàn trực tuyến để lấy bằng ĐH và sau ĐH. Giáo dục trực tuyến trở nên phổ biến nhất trong các chương trình sau ĐH. Khoảng 1/4 sinh viên sau ĐH tham gia các chương trình hoàn toàn trực tuyến.

Ứng dụng DIY vào hệ thống giảng dạy, ĐH trực tuyến kiểu FUNiX cho ra đời FUNiX Way với cốt lõi là việc học online, học liệu MOOCs (Massive Open Online Courses - Môn học trực tuyến mở cho đại chúng), Mentoring (hình thức hỗ trợ online) và Cộng đồng.

Với khóa học trực tuyến cùng FUNiX, người học được tự lựa chọn chương trình, cách học, thời gian phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Mentor ở đây là các chuyên gia công nghệ thông tin đồng thời là các nhà tuyển dụng, những nguòi sẽ giải đáp các thắc mắc của học viên trong suốt quá trình học. Việc này giúp người học có mối quan hệ mật thiết với nhà tuyển dụng, từ đó giúp họ sớm tìm được việc làm phù hợp.

Chương trình học dành cho FUNiX-er được xây dựng dựa trên yêu cầu của nhà tuyển dụng mà FPT Software là đối tác chính. Người học không nhất thiết phải học theo chương trình quy định mà có thể chọn các chứng chỉ riêng theo nhu cầu, học đến dâu cấp chứng chỉ đến đó.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - nhà sáng lập ĐH trực tuyến kiểu FUNiX chia sẻ: "FUNiX đã sớm có cơ hội tiếp cận với xu thế mới này và sẽ nắm chắc nó để có thể thay đổi, dẫn đầu".

Huyền Anh