Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: 'Đề thi THPT quốc gia không nặng ghi nhớ số liệu'

Chiều 24/6, hơn 887.000 thí sinh sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chia sẻ về công tác chuẩn bị thi.

- Ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019?

- Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ là công việc chuyên môn của ngành mà còn là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm với xã hội. Bộ đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi, thành lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia. Đầu tháng 5/2019, Bộ thành lập 8 đoàn kiểm tra đến các địa phương nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc cho Hội đồng thi.

Ngoài Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, nhiều địa phương còn thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện để giúp việc tổ chức kỳ thi được chu đáo. Công an, y tế, điện lực, giao thông, Đoàn thanh niên... được huy động tham gia Ban chỉ đạo kỳ thi, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên. Các phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho khu vực thi, nơi bảo quản đề thi, vận chuyển đề thi, hỗ trợ thí sinh và cán bộ làm thi ở vùng khó khăn; phương án ứng phó với các tình huống bất thường đã được Ban chỉ đạo thi các địa phương xây dựng cụ thể.

Những điểm mới trong quy chế thi năm nay đều đã được các địa phương bám sát, thực hiện. Công tác in sao đề thi đã được các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc, bảo mật, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Đến nay, có thể nói công tác chuẩn bị tại 63 cụm thi đã hoàn tất.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia tại trường THPT Đoan Hùng (Phú Thọ). Ảnh: N.T

- Gian lận ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã khiến một số thí sinh trượt oan, xã hội phần nào mất niềm tin về kỳ thi. Điều gì đảm bảo cho kỳ thi năm nay diễn ra nghiêm túc, công bằng?

- Năm nay cơ bản phương thức thi vẫn giữ như hai năm trước, có một số điều chỉnh kỹ thuật, quy trình để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, an toàn, công bằng, nghiêm túc, phòng ngừa và phát hiện tiêu cực có thể xảy ra.

Trường đại học, cao đẳng được giao phối hợp làm thi theo nguyên tắc trường thuộc địa phương không làm thi ở địa phương mình. Thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên thi chung với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT. Bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức công tác chấm thi trắc nghiệm, giao cho trường đại học chủ trì. Camera giám sát được đặt ở phòng lưu trữ đề thi/bài thi, phòng chấm thi 24/24 giờ.

Phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được nâng cấp theo hướng mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi, "đánh phách điện tử" Phiếu trả lời trắc nghiệm; tăng cường tính bảo mật, có chức năng giám sát, kiểm soát chặt chẽ người dùng, đồng thời có thể phát hiện, truy xuất các tác động trái phép vào bài thi, dữ liệu chấm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn nhân sự tham gia làm thi phải đảm bảo nắm vững chuyên môn, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm cao. Tại nhiều cuộc họp Ban chỉ đạo thi quốc gia và mới đây trong hai công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố, giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng sư phạm tham gia phối hợp làm thi, Bộ trưởng đều nhấn mạnh lại yêu cầu này.

Song song với đó, Bộ đề nghị các địa phương, trường đại học phân công nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng cho từng cán bộ tham gia làm thi, có tập huấn chi tiết, để đảm bảo rõ người, rõ việc, nắm chắc quy chế, làm đúng quy trình, không chủ quan dù ở khâu nhỏ nhất. Công tác thanh tra, giám sát sẽ được tăng cường.

- Với riêng ba tỉnh từng xảy ra gian lận, việc áp dụng các biện pháp chống tiêu cực có gì đặc biệt?

- Qua kiểm tra, ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đều báo cáo công tác lựa chọn và bố trí nhân sự tham gia làm thi THPT quốc gia năm 2019 được thực hiện rất thận trọng. Tại Hà Giang, Công an tỉnh và VKSND tỉnh tham gia thẩm định nhân thân cán bộ làm thi, qua rất nhiều vòng. Tại Sơn La, tất cả cán bộ tham gia làm thi đều phải qua vòng thẩm định nhân thân của công an. Những cán bộ đạt yêu cầu về phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn mới được lựa chọn...

Các vấn đề của ba tỉnh trong việc chuẩn bị tổ chức thi THPT quốc gia 2019 như thiếu nhân sự tham gia Hội đồng thi, các ban của Hội đồng; nhiều thành viên mới, kinh nghiệm hạn chế, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm nắm bắt, chủ động có phương án hỗ trợ. Với những Hội đồng thi gặp khó khăn do nhân sự mới ít kinh nghiệm hoặc thiếu nhân sự (không riêng Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La), Bộ đã yêu cầu các trường đại học tăng cường phối hợp; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa về nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo trước ngày thi tất cả khâu của kỳ thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định mục đích chính của kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT. Với định hướng đó, đề thi năm nay được ra theo hướng thế nào?

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định, điều quan trọng nhất của đề thi là phải đảm bảo chính xác, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình và có độ phân hóa phù hợp, đánh giá được khách quan năng lực của thí sinh. Kết quả thi là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông từ đó điều chỉnh việc dạy - học cho phù hợp, đồng thời cung cấp dữ liệu làm cơ sở để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Như đã công bố từ trước, đề thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ nằm trong chương trình THPT, chủ yếu thuộc 12. Đề tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, có tính ứng dụng thực tiễn, không nặng về ghi nhớ số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Đề thi sẽ có nhóm câu hỏi ở mức độ cơ bản để phục vụ xét tốt nghiệp THPT và có câu hỏi với độ khó phù hợp nhằm phân hóa kết quả thi, hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Các câu hỏi trong đề được sắp xếp theo độ khó tăng dần giúp thí sinh thuận lợi khi làm bài.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: N.T

- Thứ trưởng nhắn nhủ gì đối với thí sinh thi năm nay?

- Kiểm tra, đánh giá là hoạt động bình thường diễn ra trong suốt quá trình học tập của các em, nhưng đối với học sinh kỳ thi THPT quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng vì đánh giá kết quả của 12 năm học phổ thông. Các em yên tâm rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, các địa phương đã vào cuộc sát sao, chuẩn bị điều kiện tốt nhất, tạo thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế nhưng không căng thẳng.

Để làm được tốt bài thi, tôi khuyên các em cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, sức khỏe và kiến thức. Do đề thi sẽ ra theo hướng mở, có tính ứng dụng thực tiễn nên thí sinh cần hệ thống lại và nắm chắc nội dung đã học, chủ yếu yêu trong chương trình lớp 12. Chỉ khi vững kiến thức, kỹ năng các em mới có tâm lý tốt, tự tin để hoàn thành tốt bài thi.

Đặc biệt, kỷ luật trường thi rất nghiêm ngặt, do đó thí sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế thi, tuyệt đối không đem vào phòng thi những dụng cụ không được phép, nhất là điện thoại di động.

Chúc các em sẽ bình tĩnh, tự tin và thi đạt kết quả cao nhất.

Lịch thi THPT quốc gia năm 2019.

Năm 2019, hơn 887.000 thí sinh cả nước sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, giảm gần 39.000 so với năm trước. Số đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên là hơn 653.000. Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh THPT phải dự thi bốn bài, trong đó ba bài độc lập, bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT dự thi ba bài, gồm hai bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài tự chọn trong hai bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài nào cao hơn sẽ được chọn để tính xét công nhận tốt nghiệp THPT. Kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra từ ngày 25 đến 27/6. Mỗi địa phương có một cụm thi, do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với sự phối hợp của các đại học.

Dương Tâm thực hiện