Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo tử vong

Thứ trưởng Lê Hải An được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt) xuống đất, lúc 7h10 sáng 17/10.

Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi thể ông An nằm ở khoảng sân sau tòa nhà 8 tầng. Đến 9h20, một xe biển quân đội tiếp cận cổng sau của Bộ trên đường Tạ Quang Bửu, chở thi thể đến nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Thông cáo phát đi lúc 9h20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu: "Do tai nạn, Thứ trưởng Lê Hải An từ trần lúc 7h10 ngày 17/10. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí sẽ được thông báo sau".

Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của Thứ trưởng An.

Tòa nhà ông An rơi gồm 8 tầng, tầng cao nhất có khu căng tin. Phòng làm việc của ông ở tầng 2 tòa này. Theo lịch, 8h đến 11h30 hôm nay, ông An sẽ cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Hội đồng Quốc gia giáo dục tại trụ sở Bộ.

Xe chở thi thể ông Lê Hải An chạy trên đường Đại Cồ Việt sáng 17/10. Ảnh: Tất Định.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, từng học Đại học Thăm dò địa chất Moskva (Nga), thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot-Watt, Anh. Ông công tác tại Đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12/1995 dưới nhiều cương vị, từ trợ giảng, giảng viên đến Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất.

Tháng 11/2018, khi đang giữ chức Hiệu trưởng Đại học Mỏ - Địa chất, phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hải An được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, phụ trách bậc giáo dục đại học, báo chí truyền thông. Tháng 2/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ông Lê Hải An, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có hai thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Nguyễn Văn Phúc.

Dương Tâm - Tất Định