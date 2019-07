Thử thách với bài toán diện tích trong kỳ thi InIMC 2017

Trong 5 phút bạn có tìm ra đáp án bài toán lớp 6-7 trong kỳ thi Toán học trẻ quốc tế, tổ chức tại Ấn Độ năm 2017?

Topic 45. FINDING AREA OF RIGHT ISOSCELES TRIANGLES

Problem: The diagram shows eight isosceles right triangles placed around a point so that the hypotenuse of each triangle coincides with the leg of the next triangle. If the total area of all eight triangles is 637.5 cm2, find the area, in cm2, of the shaded triangle.

Dịch đề: Hình dưới đây biểu diễn 8 tam giác vuông cân xếp xung quanh một điểm sao cho cạnh huyền của mỗi tam giác trùng với cạnh góc vuông của tam giác kế bên. Biết tổng diện tích của cả 8 tam giác là 637,5 cm2, tính diện tích tam giác tô đậm theo cm2.

Minh Phương