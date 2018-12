Thủ khoa được thăng hàm trung úy của Học viện An ninh nhân dân

Học siêu, chăm chỉ, hòa đồng, khiêm tốn..., là những từ mà nhiều học viên Học viện An ninh nhân dân đã nói về Lê Minh Phương, lớp B21, D44 chuyên ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự. Chàng trai 22 tuổi vừa được thăng hàm trung úy sớm 2 năm, khi là thủ khoa đầu ra, tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình toàn khóa 9,45.

Lê Minh Phương, thủ khoa đầu ra Học viện An ninh nhân dân, được phong hàm trung úy. Ảnh: Quỳnh Trang.

Là con của Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân, ngay từ khi vào trường Lê Minh Phương đã được nhiều người chú ý. Em cho biết, không áp lực về gia thế và bỏ qua những ì xèo khó tránh khỏi trong môi trường hơn 5.000 học viên. Lê Minh Phương chỉ chú tâm cho mục tiêu học tốt và xác định phải khiêm tốn, nỗ lực rèn luyện để bạn bè nể phục, mến yêu.

Từ năm nhất đại học, ngoài thời gian trên lớp, nam sinh thường xuyên có mặt tại thư viện đọc sách, nghiên cứu tài liệu. Theo bạn cùng phòng ký túc, "cứ rảnh là thấy Phương học bài". "Nhiều hôm 1h sáng, Phương vẫn làm bài tập hoặc lên mạng tìm thêm kiến thức, học tiếng Anh. Trưởng phòng phải nhắc giữ sức khỏe, Phương mới tắt đèn đi ngủ", Hoàng Xuân Hằng, thiếu úy công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

4 năm liền Lê Minh Phương là Học viên xuất sắc với điểm trung bình chung mỗi năm trên 9 phẩy. Em liên tiếp đạt giải cao ở các cuộc thi: Tìm hiểu 70 năm Học viện An ninh nhân dân (giải Đặc biệt); thi tìm hiểu Việt Nam - Cu Ba do Bộ Ngoại giao tổ chức (giải Đặc biệt); giải Ba tập thể Cuộc thi tìm hiểu không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức…

"Là con của Phó giám đốc học viện nhưng giữa Phương với bạn bè cùng trường, lớp không hề có khoảng cách. Bạn ấy luôn hòa đồng, khiêm tốn, nhiệt tình giúp đỡ đồng đội trong học tập cũng như sinh hoạt hằng ngày", thiếu úy Hằng cho biết.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh (lớp B20, D44) nhớ mãi những ngày tháng 1/2016, Hà Nội rét kỷ lục, Phương-người bạn cùng thực tập ở Cục Pháp chế-đều đặn 6h15 đón em đi làm vì không quen đường Hà Nội.

Lần một bạn nữ cùng khối bị ốm, 3-4h sáng, Phương vẫn từ tầng 9 khu nhà nam sang đưa đồng đội vào bệnh xá. "Sự thân thiện, khiêm tốn, luôn suy nghĩ cho người khác khiến chúng em đều quý mến người đồng đội này", thiếu úy Quỳnh Anh chia sẻ.

Lê Minh Phương (ngoài cùng bên phải) được bạn bè đánh giá là hiền lành, hòa đồng, tốt tính. Ảnh: NVCC.

Không nhắc gì về "núi" giải thưởng đã đạt được, khi nói về bản thân, Lê Minh Phương kể nhiều về sở thích đọc sách. Chàng trai có phong thái điềm đạm cười hiền bảo, sách từ thời đại học tích đến giờ đã được mấy chồng cao ngất. Với em, thư viện riêng ấy là nguồn tài liệu quý, rất cần cho công việc giảng dạy sắp tới.

"Sinh viên Học viện nhất quỷ nhì ma và có bản lĩnh vững vàng lắm, vì thế em phải nỗ lực hết sức để trở thành người thầy tốt", chàng trung úy 22 tuổi nói.

Từ bé đã sống với tác phong "kỷ luật sắt" do bố mẹ đều trong ngành công an, Phương cho biết, hài lòng với lựa chọn ở lại trường. Người bố Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân là hình mẫu của Phương. Đây là người bạn lớn, luôn điềm tĩnh chỉ dẫn cho em mọi vấn đề trong công việc, cuộc sống.

"Bố luôn dặn em phải khiêm tốn học hỏi, trau dồi kiến thức, phẩm chất đạo đức. Ông không làm công tác giảng dạy nên không hướng dẫn cụ thể kiến thức chuyên môn cho em, nhưng bố luôn định hướng, cùng em tìm ra cách giải quyết các vấn đề hóc búa", trung úy cao 1,75 m nói.

