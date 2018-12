Thêm 722 học viên VUS nhận chứng chỉ quốc tế

Trong đó, số lượng học viên đạt điểm xuất sắc chứng chỉ KET là 88 em, PET là 45 em và IELTS là 50 em, nâng tổng số học viên nhận chứng chỉ quốc tế lên 106.932 người.

Buổi lễ có sự tham gia của đối tác chiến lược của VUS đến từ Đại học CUNY (The City University of New York) - Đại học công lập lớn thứ ba nước Mỹ. Trong chuyến công tác lần này, đại học CUNY tiếp tục ký kết hợp tác song phương với VUS, trao chứng chỉ quốc tế cho học viên và tổ chức hội thảo du học Mỹ cho phụ huynh quan tâm.

Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế sẽ là nền tảng quan trọng để học viên phát triển khả năng tiếng Anh tốt hơn trong những giai đoạn tiếp theo.

Với chứng chỉ Cambridge KET và PET, học viên VUS được hỗ trợ và làm quen với nhiều dạng đề thi thông qua các cấp độ của chương trình Anh ngữ Thiếu niên Young Leaders. Trong đó, phương pháp Học thông qua khám phá (Discovery-based learning) giúp các em vừa học vừa áp dụng ngay vào thực tế.

Ngoài ra, nội dung học cập nhật sử dụng các video TED Talks nhằm giúp học viên phát triển Anh ngữ kết hợp trau dồi kiến thức xã hội, rèn luyện tư duy, kỹ năng sống và thái độ.

Học viên VUS nhận quà và chứng chỉ quốc tế.

"Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế IELTS là chứng chỉ được đánh giá cao tại hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay. Vì vậy, việc sở hữu sớm những chứng chỉ này với thành tích tốt sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển tương lai cho các bạn trẻ", bà Lê Thái Mỹ Phụng - Giám đốc Học vụ cấp cao của VUS cho biết.

Bên cạnh đó, với đội ngũ giáo viên chuyên môn cao cùng phương pháp giảng dạy hiện đại, học viên VUS được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc và làm quen với nhiều dạng đề thi để có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.

Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS là đơn vị đào tạo Anh ngữ uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm. Hiện hệ thống đã mở rộng mạng lưới lên đến 30 cơ sở nhằm phục vụ nhu cầu học tập ngày càng tăng cao của các học viên. Trong sáu tháng đầu năm, VUS đã khai trương và đưa vào hoạt động 8 cơ sở mới tại TP HCM, Vũng Tàu và Hà Nội. Trong tháng 7, VUS sẽ tiếp tục khai trương cơ sở mới tại quận Thủ Đức, TP HCM.

Thế Đan