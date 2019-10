Thành lập trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thành lập trường THPT chuyên trực thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định do Phó chủ tịch TP Hà Nội Ngô Văn Quý ký ngày 9/10, trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn có tên tiếng Anh là High School for Gifted Students in Social Sciences and Humanities, đặt trụ sở tại số 336 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trường là cơ sở giáo dục công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, công tác tuyển sinh và đào tạo của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

Năm học 2020-2021, trường sẽ tuyển sinh các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.

Một góc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - nơi đặt trụ sở trường THPT Chuyên. Ảnh: VNU

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường THPT thứ tư thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh các trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên), THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Đại học Ngoại ngữ) và THPT Khoa học giáo dục (thuộc Đại học Giáo dục).

Dương Tâm