Sơn La khai trừ 8 đảng viên liên quan gian lận thi cử

Ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cùng 7 cán bộ giáo dục, công an đã bị khai trừ Đảng.

Chiều 28/5, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La xác nhận hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, quyết định khai trừ Đảng ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Trước đó chiều 27/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã họp, thống nhất khai trừ Đảng 7 bị can liên quan đến vụ gian lận thi cử THPT quốc gia 2018, gồm: Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng); Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng); Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu); Đinh Hải Sơn (nguyên Đội phó Đội giáo dục Phòng an ninh chính trị nội bộ); Đỗ Khắc Hưng (cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ).

Ông Trần Xuân Yến nghe công an tống đạt quyết định khởi tố tháng 7/2018.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Sơn La xảy ra gian lận điểm thi. Đến tháng 3/2019, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có kết luận điều tra, công bố điểm chấm thẩm định. Kết quả, 44 thí sinh với 95 bài trắc nghiệm và hai bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm đã công bố. Thí sinh được nâng nhiều nhất là 26,55 điểm, bài thi có điểm nâng cao nhất là 9.

Ngày 24/5, đại diện VKSND tỉnh Sơn La cho biết theo kết luận điều tra vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018, 8 người bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo VKSND tỉnh Sơn La, đây mới là giai đoạn một của vụ án, cơ quan điều tra chủ yếu làm rõ hành vi sửa điểm bài thi trắc nghiệm và bài Ngữ văn tự luận của 6 bị can cùng hành vi tiếp tay cho sai phạm của 2 cựu cán bộ công an tỉnh, chưa làm rõ những người mua điểm là ai, sai phạm thế nào. Khi 8 bị can bị đề nghị truy tố, giai đoạn hai của vụ án cũng sẽ mở ra.