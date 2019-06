Sơn La kêu gọi cán bộ tự giác nhận lỗi sau vụ gian lận điểm thi

Sáng 31/5, trao đổi với báo giới bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó bí thư tỉnh Sơn La, cho biết tỉnh đang giao các cơ quan xem xét, xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến vụ nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

"Quan điểm của tỉnh không có vùng cấm, tôn trọng sự thật và xử lý nghiêm minh trên cơ sở kết luận điều tra. Điều tra đến đâu xử lý đến đó", ông Quỳnh nói.

Ban tổ chức Tỉnh ủy đang làm việc với các chi bộ có cán bộ, đảng viên liên quan, kêu gọi sự tự giác nhận lỗi nếu có. "Tôi từng phát biểu trong một cuộc họp rằng không ai gắp điểm bỏ vào tay con mình, nhận đi để được coi là tình tiết giảm nhẹ. Nếu không khi phát hiện ra, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn", ông Quỳnh nói.

Cho rằng việc gian lận điểm thi là "ăn cắp cơ hội của người khác", ông Quỳnh kể: "Có trường hợp đau khổ ở chỗ con đủ điểm, thừa đỗ, nhưng không hiểu sao lại đi xin điểm, cuối cùng con phải về. Bố mẹ thương con không đúng cách là tự giết con. Nhiều cháu tự trọng, không muốn được nâng điểm, còn lên án bố mẹ".

Liên quan đến thông tin một tỷ đồng một suất chạy điểm ở Sơn La, ông Quỳnh cho biết, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh báo cáo thông tin này chỉ ở một phía và cần kiểm chứng. Tỉnh đã yêu cầu phải tìm bằng được, chứng minh, làm rõ việc này. Nếu không có thì cũng là lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi và phải xử lý; nếu có tiền "dứt khoát xử lý theo tội nhận hối lộ".

Không trực tiếp chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018, Phó bí thư tỉnh Sơn La nhận trách nhiệm trong lãnh đạo vì "cán bộ cấp dưới cũng là cán bộ, đảng viên của mình". "Mất mát quá nhiều, tôi cũng là nhà giáo nên rất buồn", ông nói.

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, ông Quỳnh cho biết, tỉnh đã giao Phó chủ tịch tỉnh Lê Hồng Minh làm Trưởng ban chỉ đạo thi, thay Phó chủ tịch Phạm Văn Thủy. Ông Thủy làm Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 và đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Sơn La xảy ra gian lận điểm thi. Tháng 3/2019 Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có kết luận, công bố điểm chấm thẩm định. Kết quả, 44 thí sinh với 95 bài trắc nghiệm và hai bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm công bố. Thí sinh được nâng nhiều nhất là 26,55 điểm, bài thi có điểm nâng cao nhất là 9.

Ngày 24/5, đại diện VKSND tỉnh Sơn La cho biết theo kết luận điều tra, 8 người bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Đây mới là giai đoạn một của vụ án, cơ quan điều tra chủ yếu làm rõ hành vi sửa điểm của 6 bị can cùng hành vi tiếp tay cho sai phạm của 2 cựu cán bộ công an tỉnh. Khi 8 bị can bị đề nghị truy tố, giai đoạn hai của vụ án cũng sẽ mở ra.