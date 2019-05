Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đề xuất thay trưởng ban chỉ đạo thi

Ngày 30/5, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Sơn La, cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định thay thế Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ông Lê Hồng Minh, Phó chủ tịch tỉnh, được đề xuất thay ông Phạm Văn Thủy.

Theo ông Cảnh, dự kiến đầu tuần tới, UBND tỉnh Sơn La sẽ ban hành quyết định này.

Theo quyết định thành lập ngày 21/5, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La năm 2019 gồm 45 người. Ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch tỉnh là Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo mới được bổ nhiệm làm Phó ban thường trực.

Việc ông Phạm Văn Thủy tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng ban chỉ đạo thi giống như năm 2018 trong khi những bê bối gian lận thi cử ở Sơn La trong kỳ thi năm ngoái chưa có hồi kết khiến dư luận không đồng tình.

Nói về lý do Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La mới được bổ nhiệm đã được phân công làm Phó ban thường trực ban chỉ đạo thi mà không phải Giám đốc Sở, ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết do Giám đốc Hoàng Tiến Đức sẽ về hưu theo chế độ vào ngày 1/7 và không thể tham gia đến hết kỳ thi nên Sở thực hiện theo quy chế.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Sơn La xảy ra gian lận điểm thi. Đến tháng 3/2019 Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có kết luận điều tra, công bố điểm chấm thẩm định. Kết quả, 44 thí sinh với 95 bài trắc nghiệm và hai bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm đã công bố. Thí sinh được nâng nhiều nhất là 26,55 điểm, bài thi có điểm nâng cao nhất là 9.

Hôm 24/5, đại diện VKSND tỉnh Sơn La cho biết theo kết luận điều tra vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018, 8 người bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo VKSND tỉnh Sơn La, đây mới là giai đoạn một của vụ án, cơ quan điều tra chủ yếu làm rõ hành vi sửa điểm bài thi trắc nghiệm và bài Ngữ văn tự luận của 6 bị can cùng hành vi tiếp tay cho sai phạm của 2 cựu cán bộ công an tỉnh. Khi 8 bị can bị đề nghị truy tố, giai đoạn hai của vụ án cũng sẽ mởra.