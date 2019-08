Sinh viên Singapore học Blockchain, An ninh mạng tại FUNiX

Người Việt Nam có thể dạy những kỹ năng CNTT thực tế cho học viên toàn cầu, gồm cả các nước phát triển nhờ sự phát triển của internet.

Trải nghiệm mới cho sinh viên quốc tế

Cuối tháng bảy, 17 sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội Singapore (SUSS) đã nhận chứng chỉ hoàn thành môn học Cybersecurity (An ninh mạng) và Blockchain do Đại học trực tuyến FUNiX công nhận sau hai tháng học tập. Chương trình do SUSS, FUNiX và Fetch phối hợp tổ chức.

Sau đó, sinh viên SUSS có hai tuần sang Việt Nam kiến học, được tham quan nhiều doanh nghiệp công nghệ như FPT Telecom, SmartOSC, TomoChain, FPT Software... và nghe chuyên gia chia sẻ về công ty cũng như một số dự án mà các đơn vị đang vận hành.

Sinh viên quốc tế tham quan thực tế doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam trong chương trình hợp tác đào tạo.

Lần đầu đến Việt Nam và cũng lần đầu xuất ngoại theo hình thức kiến học, Terrecia Lok cho biết: dù từng tham gia một số khóa học online khác theo các chương trình của SUSS, FUNiX là trường đại học đầu tiên mà cô được trải nghiệm với cách vận hành 100% trực tuyến.

"Từ lúc nhập học, xếp lớp, Hannah chăm sóc và lên kế hoạch học tập đến mentor hướng dẫn, trả lời câu hỏi, thi hết môn... đều hoàn toàn online. Điều này rất phù hợp với thế hệ của tôi", nữ sinh nhận định.

Chua Wei Lun - nam sinh trường SUSS - cùng tham gia học môn An ninh mạng tại FUNiX, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi học online 100%. Chương trình vạch ra những gì cần học một cách chi tiết. Đặc biệt, việc kết nối với mentor qua facebook rất tiện".

Trong khi đó, Benedict Chia Wai Jun – nam sinh tham gia khóa học Blockchain nhận xét: "Khóa học khá tốt, đặc biệt là FUNiX Way rất hữu ích". Benedict cho rằng kiến thức học trong chương trình nhiều, nhưng sự trợ giúp của các mentor đã giúp sinh viên tập trung, phân biệt được những nội dung, khái niệm cơ bản và quan trọng trong môn học.

Hướng đi của đào tạo trực tuyến Việt Nam

Mentor Vũ Hồng Việt, kiến trúc sư trưởng dự án xSeries, đồng thời là trưởng nhóm phát triển chương trình Blockchain tại FUNiX cho hay, kết quả chương trình hợp tác đào tạo rất khả quan.

"Sau khóa học, các bạn Singapore hài lòng với các kiến thức học được. Các bạn cũng muốn tìm hiểu thêm các môn học cơ bản về công nghệ nằm trong chuỗi các nanodegree mà xSeries sắp ra mắt như Machine Learning, Data Science tại FUNiX", mentor Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Phụ trách chương trình xSeries tại FUNiX, chương trình hợp tác ba bên SUSS-Fetch-FUNiX giúp cung cấp khóa học online về CNTT cùng những trải nghiệm offline về ngành công nghiệp CNTT từ FUNiX cho các trường đại học phi công nghệ như SUSS, thông qua đối tác địa phương uy tín và năng động Fetch.

Sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội Singapore nhận chứng chỉ hoàn thành môn chuyên ngành tại FUNiX.

"Các sinh viên Singapore tại trường SUSS đang cần bổ sung hiệu quả, hợp lý những kiến thức kỹ năng về CNTT trong làn sóng phát triển công nghệ hiện nay. Việc học online và đi thăm quan doanh nghiệp tại Việt Nam giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNTT, đồng thời có thêm trải nghiệm. Điều này giúp bổ trợ cho các kiến thức chuyên môn về kinh tế xã hội mà các bạn đang học tại trường", chị Thu Hiền nhận định.

Kết quả hợp tác này mở ra hướng đi mới cho đào tạo trực tuyến tại Việt Nam. Chị Hiền chia sẻ, chương trình giúp khai phá tiềm năng rằng người Việt Nam có thể dạy những kỹ năng CNTT thực tế cho học viên đa dạng trên thế giới, gồm cả các nước phát triển như Singapore nhờ vào sự phát triển của internet, kết nối người học với người dạy thuận lợi.

Anh Đạt Võ – CoFounder & COO Fetch Technology – đối tác kết nối sinh viên Singapore học tập tại FUNiX, cũng nhận định, chương trình giúp sinh viên có kiến thức về hai trong nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Sau khi ra trường, các bạn có thêm các kỹ năng mới mà các sinh viên SUSS khác không có, cũng như trải nghiệm văn hoá và môi trường làm việc ở doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình hợp tác đào tạo được FUNiX, SUSS và Fetch phối hợp thực hiện từ năm 2018. Theo đó, sinh viên SUSS được học một số môn chuyên ngành CNTT tại FUNiX theo phương pháp đào tạo FUNiX Way - học trực tuyến với sự hướng dẫn của mentor. Đã có gần 40 sinh viên tham gia chương trình này.

Fetch cho biết sẽ phát triển mạnh các chương trình hợp tác đào tạo tương tự với FUNiX trong thời gian tới. Ngoài SUSS, Fetch sẽ kết nối thêm nhiều trường đại học khác của Singapore như SMU, Nanyang... với các khóa đào tạo công nghệ tại Việt Nam.

"Định hướng của Fetch là sẽ mở rộng ở cả ba miền TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng với số lượng sinh viên dự kiến mỗi đợt là hơn 100 người. Các công nghệ đang hot hiện nay như Blockchain, Cybersecurity, AI sẽ vẫn là những môn học mà Fetch lựa chọn để giới thiệu cho sinh viên Singapore", anh Đạt Võ cho hay.

Thanh Nga