Sinh viên ĐH Thăng Long học trực tuyến chuyển đổi tại FUNiX

Đây là nội dung thống nhất và triển khai theo Hợp tác chiến lược về đào tạo do Trường Đại học Thăng Long và FUNiX ký kết ngày 22/5/2019. Theo đó, một số môn học trong chương trình đào tạo tại FUNiX được ĐH Thăng Long sử dụng làm môn học thay thế hoặc mở thêm chuyên ngành đào tạo, áp dụng cho sinh viên tại trường.

Ba môn học triển khai là: Nhập môn khoa học máy tính, Trở thành công dân số và Khởi nghiệp. Hiện, 440 sinh viên ĐH Thăng Long đã đăng ký tham gia chương trình này.

Lê Anh Đức, sinh viên năm nhất ĐH Thăng Long, người đã tham gia học trao đổi môn CSI tại FUNiX đợt đầu tiên cho biết, 39 bạn trong lớp Đức đều đăng ký học và hầu hết hoàn thành môn. Đức là một trong những sinh viên gây ấn tượng với thành tích học nhanh, học tập tích cực dù đây là lần đầu tiên nam sinh trải nghiệm học online.

"Lúc đầu tôi dự kiến phải mất hai tháng mới học xong, nhưng kết quả đã hoàn thành sau hơn một tháng. Học trực tuyến giúp tôi học chủ động, tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, được hỏi đáp với mentor giúp tôi hiểu nhanh, nhớ lâu kiến thức", Đức chia sẻ.

Sinh viên Đại học Thăng Long tham gia buổi đào tạo Orientation về phương pháp học trực tuyến tại FUNiX.

Nguyễn Trần Hà Anh, sinh viên năm nhất ĐH Thăng Long cũng cho biết, học công nghệ thông tin online tại FUNiX không chỉ hiệu quả, tiết kiệm thời gian mà còn giúp cô phát triển bản thân rất nhiều.

"Các kiến thức của môn học Becoming an Digital Citizen - Trở thành công dân số giúp tôi biết cách sử dụng máy tính hiệu quả; online an toàn; hiểu và nắm được cách sử dụng một số phần mềm quan trọng như Word, Excel... Nhiều khái niệm tôi nghe quen, nhưng chỉ sau khi học mới thực sự hiểu và biết ứng dụng vào thực tế", Hà Anh cho biết.

Hà Anh cũng rất thích cách học FUNiX, khi vừa có thể chủ động học tập, vừa được tiếp xúc với nhiều chuyên gia, các anh chị đi trước giàu kiến thức, kinh nghiệm. Thay vì phải lên trường, Hà Anh dành thời gian tự nghiên cứu, tự tìm kiếm thông tin, đặt câu hỏi với các mentor...

Nữ sinh khẳng định, nếu nhà trường tiếp tục triển khai các môn học trao đổi với FUNiX thì cô sẽ đăng ký học.

Từng học qua mạng các khóa kỹ năng mềm, ôn thi tiếng Anh từ thời THPT, Hồ Trí Phú, sinh viên năm nhất ĐH Thăng Long không quá lạ với cách học online. Tuy nhiên FUNiX vẫn khiến Phú bất ngờ vì sự hỗ trợ bền bỉ và nhiệt tình của hannah, mentor.

"Nhờ Hannah nhắc nhở tôi mới kịp hoàn thành tiến độ học, nếu không có thể phải học lại. Hơn nữa, vì có sẵn nền tảng về CNTT nên tôi không gặp khó khăn nhiều. Kết quả 9,2 môn học cũng làm tôi có phần bất ngờ", Phú chia sẻ.

Hồ Trí Phú hy vọng nhà trường sẽ tiếp tục mở thêm các hoạt động triển khai hình thức học online cùng FUNiX để sinh viên được hưởng lợi như tiết kiệm chi phí, chủ động trong việc học, tiếp cận với phương pháp học hiện đại, phát huy tinh thần tự học, tự tìm tòi...

Một buổi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm giữa mentor với sinh viên Đại học Thăng Long trong môn học Khởi nghiệp.

Đánh giá hoạt động hợp tác giữa hai phía, ban lãnh đạo ĐH Thăng Long cho biết, chương trình có kết quả tích cực. Tỷ lệ sinh viên hoàn thành môn học tại các môn chuyển đổi đạt 70%. Thầy Phan Huy Phú, Hiệu trưởng ĐH Thăng Long nhận xét, tỷ lệ sinh viên hoàn thành môn nói trên là "tỷ lệ trong mơ" - một con số ấn tượng mở ra những cơ hội hợp tác sâu và xa hơn trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến mà nhà trường đang muốn thúc đẩy.

Năm 2019 - 2020, FUNiX mở rộng hợp tác chiến lược về đào tạo với các đơn vị, tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế, ứng dụng phương pháp đào tạo trực tuyến FUNiX Way do FUNiX phát triển trong các chương trình học chuyển đổi, liên kết với các đơn vị.

Theo đó, sinh viên học tập trên nền tảng trực tuyến với sự đồng hành của đội ngũ mentor - các chuyên gia trong ngành, tham gia hướng dẫn trực tiếp sinh viên trong suốt quá trình học tập. Quá trình học có sự song hành của hannah đôn đốc, động viên để sinh viên đạt kết quả học tập tốt.

Bên cạnh ĐH Thăng Long, FUNiX đã ký thỏa thuận hợp tác về phối hợp triển khai đào tạo trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm với nhiều đơn vị như: ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Lạc Hồng, ĐH HUTECH, ĐH FPT, ĐH Social Sciences (Singapore), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ VNPT, ĐH Công nghệ Đồng Nai...

Quỳnh Anh