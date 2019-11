Sáu điều cần nhớ để nói tiếng Anh trôi chảy

Nếu bạn không phát âm đúng từ khoá, làm rõ trọng âm từ hay giữ hơi khi nói, người nghe có thể bị khó hiểu.

Trong quá trình dạy nói tiếng Anh chuẩn, thầy Quang Nguyen (Hà Nội) thấy người Việt Nam gặp nhiều vấn đề khi cố gắng nói lưu loát, kể cả những người học ở trình độ khá. Nếu ghi nhớ những điều dưới đây để sửa, tiếng Anh của bạn nghe sẽ rõ ràng và tự nhiên hơn nhiều.

1. Phát âm đúng từ khóa

Từ khóa là những từ quan trọng trong câu. Ví dụ, từ "sweat" trong câu "You can sweat at night" (bạn có thể đổ mồ hôi vào ban đêm) mà nói giống "sweet" (ngọt) thì người nghe có thể không hiểu.

Để sửa lỗi này, bạn có thể nghe tiếng Anh nhiều và kiểm tra những từ mình không chắc phát âm đúng qua các từ điển online.

2. Làm rõ trọng âm của từ

Lớp mình có một bạn học viên nói tiếng Anh rất trôi chảy và tương đối rõ ràng, nhưng nói nhanh và trọng âm không rõ lắm.

Nhấn trọng âm chính và trọng âm phụ trong từ khóa là một trong những kỹ năng khó thực hiện. Để làm được việc này, trước mắt, bạn nên nói chậm lại một chút, di chuyển miệng nhiều hơn, và luyện "shadow" (nhắc lại ngay lập tức từng từ mà người học nghe được) nhiều hơn.

3. Nói theo cụm "thought group"

Khi cố gắng nói trôi chảy, một trong những vấn đề nhiều người gặp phải là "vội". Vì vội nói, bạn không ngắt nghỉ hoặc ngắt nghỉ không đúng chỗ khiến người nghe gặp khó khăn rất nhiều.

Để sửa lỗi này, bạn phải hiểu mình muốn nói gì với người nghe, từ đó lựa chọn chỗ ngắt nghỉ phù hợp. Người nói ở các trình độ khác nhau sẽ có "thought group" khác nhau. Nói càng tốt, "thought group" càng dài và ngược lại. Nội dung nói càng phức tạp, nhiều thuật ngữ mới với người nghe, càng nên để "thought group" ngắn.

4. Giữ hơi

Với những bạn xử lý từ, trọng âm, và "thought group" tương đối tốt, phần tiếp theo là giữ hơi. Cách nói của người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ, người Mỹ nói tiếng Anh giữ hơi dài để đảm bảo "độ trôi chảy" (flow), còn tiếng Việt không nối âm, nên hơi rất ngắn.

Để tập luyện nói tiếng Anh hay, các bạn có thể tập cách giữ hơi để nói một câu dài hơn. Ví dụ, khi đọc một câu thì lấy một hơi rồi đọc ra thôi, không hít vào nhiều lần.

5. Chuyển động miệng

Âm được tạo ra do chuyển động miệng của bạn. Miệng chuyển động càng linh hoạt, âm các bạn phát ra càng rõ ràng. Khi tập nói, hãy để gương trước mặt và nhìn chuyển động miệng của mình. Cố gắng chuyển động linh hoạt nhất có thể.

6. Nối âm

Nối âm giúp bạn nói trôi chảy, điều này rất rõ ràng. Ví dụ, trong câu "He’s my best friend" (Anh ấy là bạn tốt nhất của tôi), làm thế nào để nối được giữa "best" và "friend"? Phát âm đầy đủ hai từ này thì cảm giác rất khó và gượng gạo, lại không đảm bảo độ trôi chảy (flow). Do đó, làm chủ được khả năng nối âm giúp bạn nói tiếng Anh lưu loát hơn nhiều.

Quang Nguyen