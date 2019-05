Sáng kiến của hiệu trưởng Mỹ giúp đẩy lùi nạn bắt nạt

Biết một số học sinh thường bị bắt nạt vì quần áo bẩn, thầy hiệu trưởng lắp máy giặt tự động miễn phí ngay tại trường.

Khi Akbar Cook trở thành lãnh đạo của trường trung học West Side ở Newark (New Jersey, Mỹ), anh biết mình có khả năng tạo ra những ảnh hưởng nhằm thay đổi cuộc sống của học sinh theo hướng tích cực. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng không ngờ những sáng kiến của mình thành công vượt mong đợi, khiến nhiều trường trong khu vực muốn noi gương.

Hiệu trưởng Akbar Cook nổi tiếng trên toàn nước Mỹ nhờ những sáng kiến học đường. Ảnh: Bored Panda

Trước đây, Cook rất lo ngại về vấn nạn bắt nạt ngày càng tăng, khiến nhiều học sinh buộc phải trốn học. Vấn đề nghiêm trọng tới mức gần 85% học sinh được báo cáo từng trốn học trong vài năm qua.

Anh phát hiện nhiều em không thể có quần áo sạch để mặc đến trường, do đó đành ở nhà vì không muốn bị bạn bè chế giễu. Những kẻ bắt nạt thường chụp ảnh phần cổ áo bám bẩn hoặc chiếc quần xộc xệch của nạn nhân và đăng lên mạng xã hội.

Thầy Cook cũng nhớ lại một câu chuyện vào năm 2016, khi bảo vệ kiểm tra túi xách của một nữ sinh, em này liên tục la hét và phản kháng. Cuối cùng, lãnh đạo trường phát hiện ra rằng em mang theo quần áo bẩn trong túi, muốn giấu thật kỹ vì sợ mọi người biết hoàn cảnh vô gia cư của mình. "Nữ sinh đó đã chiến đấu hết mình vì lòng tự trọng", Cook giải thích.

Nhận ra vấn đề, anh nộp đơn xin tài trợ 20.000 USD từ tổ chức MCJ Amelior Foundation để mua năm máy giặt và năm máy sấy. Phòng thay đồ của đội bóng đá được sửa thành phòng giặt ủi, nơi học sinh có thể thoải mái sử dụng miễn phí trước và sau giờ học. Không chỉ thế, một giáo viên trực sẵn ở phòng liền kề và giúp học sinh ôn tập các môn STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) trong thời gian đợi lấy quần áo đã giặt sạch.

Nhờ sáng kiến của thầy Cook, nạn bắt nạt dần bị đẩy lùi và học sinh chăm chỉ đến trường hơn trước đây.

Học sinh giặt đồ miễn phí ngay tại trường. Ảnh: CBS News

Ngoài nạn bắt nạt học đường, Cook tự hứa phải tìm cách tháo gỡ những vấn đề đáng báo động hơn ở Newark. Vài năm trước, mùa hè nào trường cũng mất hai hoặc ba học sinh. Các em bị giết chết vì bạo lực súng đạn trên đường phố.

Chương trình Lights Out do Cook sáng lập đã ra đời trong hoàn cảnh đó, nhằm tạo không gian an toàn do học sinh để các em không phải dành thời gian lang thang trên đường phố và đối mặt với hiểm nguy.

Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ thời thơ ấu của Cook, khi anh luôn là thành viên của câu lạc bộ West Side và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Giờ đây, Cook tin phòng tập thể dục ở trường là nơi ẩn náu an toàn cho học sinh. Trong suốt năm học, anh yêu cầu mở cửa phòng từ 6h chiều đến 11h tối vào mọi ngày thứ 6. Vào mùa hè, học sinh được chào đón vào thứ hai, tư và sáu trong cùng khung giờ trên. Các em có thể chơi bóng rổ, bóng bàn, PlayStaytion, nhảy, học may vá, thiết kế, trang điểm và nhiều hoạt động khác.

Bên cạnh đó, học sinh cũng được phục vụ bữa tối nóng hổi và miễn phí. Nhờ khoản đóng góp từ cộng đồng và cựu học sinh, chương trình được duy trì và phát triển mạnh qua nhiều năm.

Những hoạt động sau giờ học ở trường trung học West Side. Ảnh: CBS News

Những chương trình do hiệu trưởng Cook giới thiệu gây chú ý qua các phương tiện truyền thông, được nhiều nhà giáo trên toàn quốc học hỏi. Tuần này, anh đã thí điểm một chương trình có tên Giải pháp Giáo dục Cook nhằm giúp các trường học khác giải quyết nạn bắt nạt học đường, tình trạng bỏ học và thiếu hoạt động ngoại khóa.

Akbar Cook đã hai lần xuất hiện trên chương trình The Ellen Show để chia sẻ câu chuyện của mình và giúp truyền bá nhận thức về tình hình thực tế ở một số trường học hiện nay. Trong lần mới nhất lên sóng truyền hình, Cook nhận được khoản tài trợ 50.000 USD để tiếp tục mở rộng những sáng kiến thiết thực của mình.

Thùy Linh (theo Bored Panda)