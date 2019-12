Sách giáo khoa Toán mới 'giảm tải và hiện đại'

GS Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên sách giáo khoa Toán "Cánh diều", đánh giá sách Toán mới giảm tải so với sách hiện nay, cách thức tiếp cận sáng tạo và hiện đại.

Chiều 17/12, tại tọa đàm giới thiệu bộ sách giáo khoa "Cánh diều" do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức, GS Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên chương trình môn Toán mới, Tổng chủ biên sách giáo khoa Toán "Cánh diều", chia sẻ đánh giá sách Toán hiện hành.

"Giáo dục Toán học ở phổ thông, đặc biệt với tiểu học quá nặng. Tôi nói câu này bằng tất cả trách nhiệm của mình. Chương trình và bộ sách giáo khoa Toán tiểu học hiện nay khó đến mức để hiểu được hết nó phải là các giáo sư Toán học có trình độ tương đối tốt", ông Thái nói.

GS Đỗ Đức Thái. Ảnh: D.T

GS Thái dẫn chứng trẻ 6 tuổi đọc, viết chưa được, nhưng hiện đã phải học cách xây dựng tập số tự nhiên bằng hai loại tiên đề. Một là xây dựng thông qua lý thuyết tập hợp trên cơ sở đếm một con gà, một con bò ra số 1; hai bông hoa, hai cốc nước ra số hai. Hai là các em phải học tiên đề về số liền trước, số liền sau.

Một ví dụ khác là trẻ lớp 1 cần học từ đơn giản tới trừu tượng. Nhưng khi học hình học, các em lại phải học những cái không thể sờ được, cầm được như là "đường thẳng". Vì quá nặng, môn Toán trở thành nỗi khiếp đảm của nhiều trẻ. "Có thể nói, chương trình Toán hiện hành đã giết chết giáo dục Toán phổ thông từ trong trứng", GS Thái nói và khẳng định đó cũng là lý do chương trình giáo dục phổ thông mới ra đời.

Tham gia biên soạn chương trình, là tổng chủ biên một cuốn sách giáo khoa Toán mới, GS Thái luôn lưu ý thành viên ban soạn thảo phải thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thực sự giảm tải và giảm tải một cách hợp lý, "làm sao để mỗi giờ học Toán là một giờ vui chứ không phải là một giờ hãi hùng".

Bên cạnh giảm tải, GS Thái cho rằng môn Toán cần gắn liền với cuộc sống. Nhà trường phải mở toang cánh cửa để cuộc sống tràn vào và phải gắn với cuộc sống. "Nói cho cùng, học sinh không chỉ học số 1, 2, 3 hay phép tính 1 + 1 mà quan trọng là những điều đó phải biến thành năng lực để các em giải quyết được những vấn đề của cuộc sống sau này", ông nói.

Sách giáo khoa Toán mới cũng được xây dựng trên quan điểm lấy học sinh làm trung tâm. Các em hoàn toàn có thể tự học dưới sự hướng dẫn của phụ huynh hay thầy cô. Điều này là điểm rất khác so với sách giáo khoa hiện hành. Cuốn sách cũng được thiết kế giúp giáo viên có thể tổ chức bài học một cách sáng tạo, theo đúng tiến trình sư phạm, đúng nhận thức của học sinh.

Riêng về hình thức, GS Thái khẳng định sách giáo khoa Toán mới được in bốn màu rất đẹp, hình thức "không thua kém gì sách ở các nước phát triển".

Sách giáo khoa Toán trong bộ "Cánh diều" của hai nhà xuất bản thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội và TP HCM. Ảnh: D.T

Tham gia dạy thực nghiệm sách giáo khoa Toán mới trong suốt năm học qua, cô Nguyễn Thu Hiền, giáo viên lớp 1 trường Tiểu học Thăng Long (Hà Nội), đánh giá tranh vẽ và cấu trúc bài học trong sách Toán phù hợp với trẻ. Học sinh hào hứng khi được cầm những bài học được tách từ sách. "Các em mải mê ngồi đọc, trao đổi. Giờ Toán được khởi động như vậy là rất tốt", cô Hiền nói.

Về nội dung, cô Hiền cảm nhận sự giảm tải của chương trình theo hướng hiện đại hơn. Kiến thức được đưa vào cập nhật được xu thế hiện tại. Đặc biệt khi dạy, giáo viên hoàn toàn có thể sáng tạo, thầy tung, trò hứng giúp trẻ tự tiếp nhận tốt.

Cô Hiền lấy ví dụ bài so sánh số có hai chữ số - một bài khó đối với học sinh lớp 1. Theo chương trình hiện nay, học sinh được dạy là so sánh số hàng chục trước, nếu bằng nhau mới so đến số hàng đơn vị. Điều này khiến các em khó hiểu. Theo sách Toán mới, trẻ chỉ cần so sánh số nào đứng trước và đứng sau và rút ra kết luận là số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau.

"Cách tiếp cận này là hiện đại và phù hợp với trẻ học lớp 1", cô Hiền nói.