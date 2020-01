Rèn luyện tiếng Anh qua phim Friends

Là giáo viên dạy tiếng Anh, Paul Mains (quốc tịch Mỹ) chia sẻ ba phương pháp rèn luyện khả năng tiếng Anh thông qua xem phim truyền hình Friends.

1. Ghi chép

Không gì có thể giúp bạn ghi nhớ tốt hơn việc ghi chép nội dung các đoạn hội thoại của nhân vật trong phim. Thông thường, việc xem nghe có thể giúp bạn xây dựng cuộc trò chuyện trong thực tế sinh động hơn cũng như biết đến các cụm từ có thể sử dụng thường xuyên trong tương lai. Việc ghi chép lại sẽ khiến bạn liên tục được học và ghi nhớ thông tin mới này.

Đối với người mới bắt đầu, hãy thử xem phim với phụ đề tiếng Anh và theo dõi chúng nếu bạn không nắm bắt được nội dung cuộc hội thoại. Bạn có thể tìm kiếm video các tập phim trên ứng dụng xem phim trực tuyến Netflix hoặc YouTube.

Tôi khuyên bạn nên sử dụng hai nguồn tài nguyên này thay vì xem trực tiếp tại các kênh trên TV. Bởi lẽ, với Netflix và Youtube, bạn có thể dừng lại hoặc tua lại bất cứ phân cảnh nào muốn ghi chép, xem nghe lại nếu chưa hiểu rõ ràng.

Xem phim có thể giúp bạn cải thiện tiếng Anh. Ảnh: Shutterstock.

2. Phân tích

Sau khi đã ghi chép lại các đoạn hội thoại muốn học, hãy chuyển sang bước thứ hai là phân tích nguồn tài liệu bạn viết ra. Tôi lấy ví dụ một đoạn hội thoại trong phim Friends để chúng ta cùng nhau phân tích và bạn sẽ phát hiện rằng có thể học được rất nhiều điều dù chỉ trong 10 giây trích đoạn.

Ross: Come on, you guys, we’re sorry! Our subway broke down!

Chandler: That’s a lie! You went to the game - I can see Joey’s hand!

Ross: For the love of God, take it off!

Dịch:

Ross: Thôi nào các bạn, chúng tớ xin lỗi. Tàu điện ngầm đã gặp trục trặc.

Chandler: Đó là một lời nói dối! Các bạn đã đến trận đấu. Tớ có thể thấy tay của Joey.

Ross (quay sang Joey): Lạy Chúa, cởi nó ra!

Trong ba dòng đối thoại ngắn này, chúng ta có thể thấy hai cụm động từ hữu ích và phổ biến trong tiếng Anh là "break down" (quá khứ là broke down" - bị hỏng) và "take (something) off" (loại bỏ một cái gì đó). Cụm từ "break down" được sử dụng khi máy móc hoặc phương tiện đang hoạt động bình thường đột nhiên xảy ra sự cố. Ở tình huống của Ross trình bày, tàu điện ngầm bị hỏng khiến cậu bạn trễ hẹn.

Sử dụng cụm từ "take it off", Ross ám chỉ việc yêu cầu Joey cởi bao tay cổ vũ được bán trong trận đấu bóng chày, điều khiến Chandler phát hiện Ross và Joey nói dối.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy một câu tiếng Anh thông dụng là "For the love of God" (Lạy Chúa). Cụm từ này thường được sử dụng khi người nói cảm thấy bực tức, thất vọng hoặc muốn cầu xin người khác.

Chúng ta hãy cùng nhau xem một phân đoạn khác trong phim và phân tích nó.

Monica: You touch that and you’ll be sorry!

Chandler: I’d listen to her. The vein is bigger than I’ve ever seen it!

Dịch:

Monica: Bạn chạm vào nó, bạn sẽ phải hối tiếc!

Chandler: Tôi sẽ nghe lời cô ấy. Tôi chưa từng thấy đường gân cô ấy nổi to như vậy!

Đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng Monica đang tức giận. Trong tình cảnh này, cô ấy sử dụng câu "You'll be sorry!". Trong tiếng Anh, đây là câu nói phổ biến khi muốn đe dọa hoặc biểu đạt sự thách thức đối với người khác, đồng nghĩa với câu "You’ll regret it!" (Bạn sẽ phải hối tiếc).

Tiếp đó, Chandler nói rằng: "I'd listen to her" (Tôi sẽ nghe lời cô ấy). Đây là cách phổ thông để đưa ra lời khuyên bằng tiếng Anh. Nếu viết rõ, câu đầy đủ như sau: "If I were you, I would listen to her" (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghe lời cô ấy). Tuy nhiên, trong khi nói, bạn không cần sử dụng câu đầy đủ mà chỉ cần nói vế thứ hai.

Cuối cùng, khi Chandler miêu tả đường tĩnh mạch của Monica, anh ta đưa ra ví dụ tuyệt vời về thì hiện tại hoàn thành. Bằng cách kết hợp thì hiện tại hoàn thành (I have seen) với trạng từ chỉ thời gian (ever), Chandler đã nhấn mạnh thực tế rằng Monica đang giận dữ hơn bất cứ thời điểm nào khác trong quá khứ.

3. Sử dụng ngôn ngữ trong đời sống

Như vậy, chỉ trong vài phân cảnh phim, chúng ta đã học về các thì tiếng Anh, cụm động từ, cách bày tỏ cảm xúc (như thất vọng, đe dọa) và thành ngữ. Có thể thấy, chỉ qua một vài phân cảnh trong phim Friends, bạn đã học thêm rất nhiều kiến thức về tiếng Anh. Nếu bạn dành thời gian xem toàn bộ phim kết hợp ghi chép, bạn đã có trong tay lượng kiến thức khổng lồ về ngôn ngữ này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là bạn sẽ sử dụng vũ khí của mình như thế nào?

Hãy sử dụng những nguồn tài liệu này trong đời sống hoặc trong quá trình tự rèn luyện. Ví dụ, nếu muốn đưa ra lời khuyên khi luyện nói tiếng Anh với bạn bè, đừng quên sử dụng cấu trúc "I would + V". Bằng cách kết nối nội dung trong phim với quá trình rèn luyện tiếng Anh, bạn sẽ ghi nhớ và sử dụng ngôn từ thuần thục, tự nhiên.

Friends là bộ phim truyền hình dài tập của Mỹ được sản xuất bởi Marta Koffman và David Crane, được công chiếu trên đài NBC từ ngày 22/9/1994 đến 6/5/2004. Bộ phim nói về cuộc sống của nhóm bạn 6 người: Rachel (Jennifer Aniston thủ vai), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) và Joey (Matt LeBlanc). Bối cảnh chính của phim là căn hộ của những nhân vật và quán cafe giả tưởng Central Perk. Nhờ những yếu tố như sự hóm hỉnh trong kịch bản, sự xuất sắc của dàn diễn viên, "Friends" thành công trong việc khiến thanh niên đồng cảm với những vui buồn và sự lớn lên của các nhân vật chính. Bởi vậy, "Friends" ghi dấu ấn với tư cách một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại. Ngoài ra, Friends còn giúp nhiều người giỏi tiếng Anh. Năm 2012, một khảo sát của Kaplan International cho thấy 82% số người trả lời cho rằng phim truyền hình đã giúp họ học tiếng Anh. Đặc biệt hơn, 26% đã tận hưởng "Friends" trong suốt quá trình này, cho dù tập phim cuối cùng đã phát sóng từ năm 2004.

Tú Anh (Theo English Twist)

