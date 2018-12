Phương pháp so sánh phân số đặc biệt trong toán lớp 4

Cách giải bài so sánh phân số trong toán lớp 4

Ngoài phương pháp so sánh phân số đơn giản như quy đồng mẫu số, quy đồng tử số, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn - giáo viên Hệ thống giáo dục online Học mãi sẽ tiếp tục hướng dẫn các em một số phương pháp so sánh phân số đặc biệt như so sánh với phần bù, phần hơn của đơn vị phân số, so sánh thông qua một phân số trung gian. Qua đó, các em có thể linh động hơn khi giải các bài toán ở dạng này.

Phương pháp so sánh phần bù với một đơn vị của phân số: