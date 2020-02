Phương pháp học tập Peer Learning

Đó là nhận định của David Boud (giáo sư tại trường Đại học Công Nghệ Sydney, Australia), tác giả cuốn sách "Phương pháp Peer Learning ở bậc sau đại học: Học từ bạn và học cùng bạn".

Peer Learning là gì?

Thuật ngữ Peer Learning là một hoạt động học tập hai chiều mà ở đó, các chủ thể của hoạt động học tập tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau. Người học cùng chia sẻ kiến thức, ý tưởng và học hỏi kinh nghiệm trên cơ sở đồng nhất lợi ích học tập.

David Boud cho rằng, Peer Learning không phải là một chiến lược giáo dục đơn nhất mà đó là sự kết hợp của nhiều hoạt động học tập. Trên thực tế, phương pháp này được triển khai theo nhiều mô hình học tập khác nhau.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Ulster, Vương quốc Anh đã tìm ra 10 mô hình Peer Learning khác nhau, từ mô hình giám sát truyền thống trong đó học sinh khóa trên dạy kèm cho học sinh khóa dưới, đến các nhóm học tập sáng tạo hơn, nơi mà học sinh cùng khóa hỗ trợ lẫn nhau giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống cá nhân.

"Nhiều hình thức học phối hợp với bạn bè, đặc biệt là hình thức học theo từng nhóm nhỏ, đã được sử dụng phổ biến hơn trong các khóa đào tạo đại học nhằm giúp người học đạt được kết quả học tập mong muốn", David Boud cho biết.

Ngoài ra, một số mô hình liên quan đến phương pháp này là tổ chức cuộc hội thảo, các nhóm học riêng tư, xây dựng dự án hợp tác, triển khai các hoạt động nghiên cứu và hoạt động cố vấn kinh nghiệm.

Peer Learning là một trong những phương pháp hiệu quả giúp sinh viên học tập hiệu quả hơn, tăng cường sự tương tác, kết nối giữa sinh viên.

Hiệu quả học tập của Peer Learning

Theo David Boud, phương pháp Peer Learning giúp người học phát triển các kỹ năng thông qua việc tổ chức và lập kế hoạch cho hoạt động học tập, phối hợp với bạn bè trên giảng đường, cùng nhau đưa ra quan điểm và nhận lại phản hồi, đồng thời tự đánh giá quá trình học tập của mỗi người.

Với cách học này, người học lĩnh hội kiến thức hiệu quả hơn so với cách học truyền thống. Họ có nhiều cơ hội thực hành những kiến thức học được vào thực tiễn, qua đó nhận thức rõ hơn về trách nhiệm học tập của bản thân.

David Boud cũng cho rằng khi người học truyền đạt lại những kiến thức mình biết cho bạn bè thì bản thân người đó sẽ nhớ và hiểu rõ vấn đề của môn học hơn. Peer Learning mở ra cơ hội tương tác hai chiều, tác động qua lại trong nhóm người học, giúp họ học tập những điều mới và cùng nhau tiến bộ.

"Peer Learning hình thành cho người học sự tự tin và tự chủ trong việc học, giúp họ hiểu sâu hơn kiến thức đã học và cải thiện điểm số của mình", trích kết quả nghiên cứu đề tài "Lập bản đồ học tập theo phương pháp Peer Learning tại Anh", thuộc Học viện Cao học Anh.

Tại trường cao đẳng Y Dược Mayo Clinic, tất cả sinh viên đều được trải nghiệm vị trí người dạy và người học. Sinh viên sẽ trực tiếp truyền đạt nội dung kiến thức của khóa học giải phẫu cho các bạn trong lớp. Kết quả, 100% sinh viên khi được phỏng vấn đều trả lời rằng, họ hiểu sâu hơn về nội dung bài học bởi chính họ là những người giảng dạy kiến thức đó.

Ngoài ra, 97% sinh viên cho biết họ nhớ lâu hơn những kiến thức mà họ giảng lại cho bạn bè. 92% sinh viên khẳng định kỹ năng giao tiếp của họ đã cải thiện đáng kể sau khi học theo phương pháp Peer Learning.

Lợi ích của phương pháp Peer Learning thể hiện rõ qua mô hình Kim tự tháp học tập được công bố bởi Viện NTL ở Bethel, Maine, Mỹ. Theo đó, mức độ ghi nhớ kiến thức của người học đạt mức cao nhất là 90% khi họ trực tiếp giảng lại những kiến thức của mình cho người khác.

Phát huy tính hiệu quả trong môi trường số

Với sự hỗ trợ của công nghệ, phương pháp Peer Learning ngày càng phát huy tính hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Một trong những mô hình học tập Peer Learning đang thịnh hành trong kỷ nguyên số là "Study with me" (Học cùng tôi). Nhiều chuyên gia cho rằng, việc học một mình dễ gây cho người học sự chán nản và mất tập trung. Do đó, mô hình "Học cùng tôi" ra đời nhằm tạo nên bạn đồng hành cho người học thông qua các video trên youtube. Mô hình này khá phổ biến ở Nhật Bản và một số nước nói tiếng Anh.

Tại Việt Nam, mô hình này cũng được áp dụng tại Hệ thống Giáo dục Học Mãi nhằm truyền động lực đến người học trên cả nước. Nội dung chuỗi video "Học cùng tôi" của Học Mãi bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xoay quanh các chủ đề như giải phương trình, làm đề thi thử, luyện đề...

Học Mãi cũng tạo nên sự khác biệt so với giáo dục truyền thống khi tạo nên một cộng đồng học tập chia sẻ kiến thức và giúp đỡ lẫn nhau - diễn đàn hocmai - mạng xã hội học tập dành cho học sinh phổ thông lớn nhất trong khu vực ASEAN với hơn ba triệu thành viên và ba triệu lượt truy cập một tháng.

Đồng thời, khả năng tương thích với các hệ thống khác trên thị trường và khả năng bảo mật thông tin người dùng đã giúp Hocmai.vn phát triển và gắn kết một cộng đồng học tập trực tuyến lên đến sáu triệu thành viên. Từ đó, học sinh mọi miền đất nước có thể dễ dàng kết bạn, trao đổi trong học tập, chia sẻ kiến thức và cập nhật tin tức giáo dục thường xuyên.

